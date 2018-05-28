【权威解读】4月份工业利润增长明显加快

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4 月份工业利润增长明显加快 国家统计局工业司何平博士 解读2018年1-4月份工业企业利润数据

国家统计局5月27日发布的工业企业财务数据显示，2018年1-4月份，全国规模以上工业企业利润同比增长15%，增速比1-3月份加快3.4个百分点；其中，4月份增长21.9%，比3月份加快18.8个百分点。

一、生产加快、价格回升、基数较低等多因素影响，利润增长明显加快

4月份工业利润增速在3月份较低水平上出现明显回升，主要有以下几方面原因：

一是生产销售增长加快。4月份，规模以上工业增加值同比实际增长7%，增速比3月份加快1个百分点；企业主营业务收入增长10.4%，增速比3月份加快3个分点。

二是PPI回升。4月份，工业生产者出厂价格同比上涨3.4%，涨幅比3月份回升0.3个百分点，是在连续5个月价格上涨放缓后出现的回升；而工业生产者购进价格同比上涨3.7%，涨幅与3月份持平。一升一平，扩大了企业利润空间。初步测算，因价格变动，利润同比增加约849.7亿元，对利润增长的拉动作用比3月份多7.1个百分点。

三是钢铁、化工、汽车等行业拉动作用明显。4月份，受产品价格涨幅回升、去年利润基数较低、生产加快、成本下降等影响，黑色金属冶炼和压延加工业利润同比增长2.6倍，3月份则增长20.8%；化学原料和化学制品制造业利润同比增长46.2%，增速比3月份加快41.5个百分点；汽车制造业利润同比增长12.5%，3月份则同比下降9.6%。此外，石油和天然气开采业、非金属矿物制品业等利润增长也明显加快。上述五个行业合计拉动全部规模以上工业企业利润增速加快13.2个百分点。

四是财务费用增长明显放缓。4月份，因前期汇兑损失等因素减弱，规模以上工业企业财务费用同比增长仅1.8%，增速比3月份明显放缓13.3个百分点。

五是利润同期基数较低。去年4月份，受价格涨幅回落、生产销售增长放缓、成本上升等各种因素影响，利润同比增长14%，增速比去年3月份回落9.8个分点，为去年各月增速第二低点。

二、供给侧结构性改革成效继续显现，工业实体经济运行质量效益继续提高

一是成本下降。1-4月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用为92.65元，同比下降0.25元；其中，每百元主营业务收入中的成本为84.52元，同比下降0.21元。

二是杠杆率降低。4月末，规模以上工业企业资产负债率为56.5%，同比降低0.7个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为59.5%，同比降低1.5个百分点，国有企业去杠杆成效更为显著。

三是资金效率提高。4月末，规模以上工业企业产成品存货周转天数为16.4天，同比减少0.5天；应收账款平均回收期为45.5天，同比减少0.1天。

四是盈利能力增强。1-4月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.24%，同比提高0.24个百分点。