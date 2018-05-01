【大家谈】“容错”决不是“纵错”保护伞

近日，中共中央办公厅印发了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》，明确提出要健全容错纠错机制，并“准确把握政策界限，对违纪违法行为必须严肃查处，防止混淆问题性质、拿容错当‘保护伞’，搞纪律‘松绑’，确保容错在纪律红线、法律底线内进行。”

俗话说，“人非圣贤，孰能无过。”改革创新，从来不会一蹴而就，向来不会一帆风顺，没有任何党员干部能够保证在改革的道路上只有功绩不犯过错。为激励保护干部，从中央到地方，不断探索健全容错免责机制，对党员干部在推进改革中先行先试的“小错误”、探索试验中的“小失误”、推动改革中无意发生的“小过失”等进行容错免责，真正为实干担当的干部免除干事创业后顾之忧，使其能够更好地为事业担当、对发展作为。

毋庸置疑，建立健全容错免责机制，旗帜鲜明地为改革者撑腰、为干事者鼓劲、为担当者担当，体现的是党对干部的负责态度。然而，真正对干部负责，在实践中还必须深刻地认识到，容错不是无目的、无原则、无底线地包庇和纵容，必须始终坚守容错免责的原则和底线，使容错结果既能服众又能让干部服气。

任何时候，底线问题都是事关原则的大问题。底线不清，干工作就容易陷入无原则的境地，容易“脚踩西瓜皮”，滑到哪里算哪里。对干部容错免责亦是如此，若不清楚“可容”与“不可容”的界限，就容易让别有用心的干部“钻空子”，把容错当作一个什么都能装的筐，为任何知错试错、明错犯错、违规违纪的行为找借口和理由，让容错免责成为乱为者的“挡箭牌”。这就必须精准把握“三个区分开来”的底线，厘清“是否履职”的问题，是在履行职责、推动工作中出现的差错还是由于不负责任造成的损失；厘清“怎样作为”的问题，是因敢作为而犯的过失还是乱作为而犯的错误；厘清“为谁而错”的问题，是在公共管理过程中为了公共利益而犯错还是以权谋私、损公肥私造成的严重损失。这些问题，前后两种行径，一种是客观无意，一种是主观故意，前者根据具体情形可容，后者任何时候都不能容忍。

不可否认，为担当作为的干部容错免责，是精准识别使用干部的题中之义。各级纪委、组织人事部门必须健全完善评估机制，进一步明晰容错界限标准，细化容错内容范围，严格容错程序认定，坚持全面核实、深入分析、客观评价、严格把关，对该容的错误进行大胆容错。各级党组织也要合理运用好容错结果，对给予容错的干部不作负面评价，坚持公平对待干部、公道评价干部、公正使用干部，决不能让干部因“犯错”而影响考核评价和提拔使用，树立起“上级为下级担当，组织为干部担当，干部为事业担当”的导向，努力营造敢于担当、真抓实干的干事氛围。

必须警惕的是，容错不是鼓励“出错”。在容忍一定范围内的错误、免除一定条件下的责任基础上，党员干部对失误错误要反躬自省，主动汲取教训、切实改正提高，避免今后工作中再犯类似错误，甚至因小失大酿成大祸，而不可一容了之。各级党组织也要坚持有错必纠，多近距离、经常性地接触了解干部，对发现的苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早纠正。当然，容错更不是“纵错”，不能时时容错、处处容错、事事容错，必须坚持包容而不纵容、不乱容、不错容，对不该容的错误不仅坚决不容，还要进行严肃追责问责，坚决守好容错底线，始终不触纪律红线，决不让容错沦为纵错的“保护伞”。