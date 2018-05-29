“菊园杯”斯柯达HEROS 全国儿童滑步车大赛举行

晨报记者王晓芬报道5月26日，在嘉定体育馆（新馆）举办了一场萌态十足，却精彩激烈的比赛——“菊园杯”斯柯达HEROS全国儿童滑步车大赛。比赛吸引了300余名小骑士参加，现场氛围无比火热，精彩又好玩，萌点多多，堪称“萌娃滑步车嘉年华”。

作为2018年上海城市业余联赛自行车嘉年华中首个面向儿童的滑步车赛事，儿童滑步车大赛从娃娃抓起，实现全民健身的目的，引领自行车运动骑行新的热潮。比赛分别设置了2至6岁五个年龄组，各组小骑士们奋勇争先，取得了骄人的成绩。对孩子们来说，这场充满激情与欢乐的滑步车比赛，收获更多的是自我挑战，对家长们来说，此次活动也是一次亲子互动的好机会。现场设置了很多亲子互动道具，让孩子和家长度过了一个愉快的周末。

此次比赛由上海市体育局、上海市体育总会主办，嘉定区菊园新区管理委员会、嘉定区体育总会、上海绿洲投资控股集团有限公司承办，上海鸿鲸体育发展有限公司、上海绿洲嘉北郊野公园运营管理有限公司、上海奥林实业有限公司共同协办。