《文学的故乡》深度探访6位文学大家的故乡-回到过往，“是反省，还要继续好好写”

晨报记者 曾索狄

中国当代文学如果有故乡，会是在哪里？是《红高粱》的高密东北乡，还是《秦腔》的商洛？即将于6月8日在央视纪录频道登场的6集纪录片《文学的故乡》，将深度探访莫言、贾平凹、刘震云、阿来、迟子建、毕飞宇6位文学大家的故乡，寻找文学的力量，为当代文学存像。

“每个人都有文学的故乡”

系列纪录片《文学的故乡》筹备时间长达两年，回忆拍摄初衷，北京师范大学纪录片中心主任、总导演张同道坦言，这还要说到鲁迅先生在世时没有留下任何影像资料的遗憾，“我认为我拍的这些作家就是当代的鲁迅，就是当下的‘李杜’，不能因为他们跟我们同时代，就没有对他们的正确认知。”

张同道说，在阅读这几位作家的作品时，他最好奇的是，什么样的土地能孕育这样的小说，“我想我们拍的第二个故乡，是作家文学诞生的地方，是文学的现场。”为此，《文学的故乡》 摄制团队跟随6位作家，从零下42摄氏度的北极村到海拔4300米的巴郎山，从滔滔黄河到滚滚长江，从绵延千里的秦岭到一马平川的高密，寻找文学梦想最初升起的地方。同时，摄制组还远赴日本、美国及欧洲，采访了30多位汉学家、翻译家、出版家、诺贝尔文学奖评委等，记录中国当代文学向世界传播的历程。

张同道还希望观众能找到自己的文学故乡，透过土地重新阅读作家和他们的小说，看到更多不一样的东西。“我们民族文化的传统和根脉都在这些伟大的作者，我希望通过这套作品让更多的读者回到文学，通过经典找到自己文学的故乡，那是你心灵的家园。”

“故乡决定了文学风格”

自2012年获得诺贝尔文学奖以来，莫言一直拒绝任何形式的纪录片拍摄，但为了《文学的故乡》，他破例了。“刚开始我一直是抗拒的。”莫言说，后来自己还是被说服了，“我说（拍摄）不能超过2天——后来他们拍了多少天我也不知道，光高密就去了6次！”

在《文学的故乡》首映会现场，莫言风趣地回忆说，他回老家时，摄制组总跟在一旁，特别敬业。“我回了过去的棉花加工厂，当年站岗放哨的老营区，以及当年文学活动的地方，故地重游，激活很多记忆。在老营区，我碰到很多村里的朋友，通过他们的讲述，回忆了一些往事。这种回忆的构成，是对过去进行反省的过程，还要继续好好写。”

他直言，相信观众能从这些不同作家的故乡，看到不同的文学，“我特别羡慕阿来的老家有那么高的雪山； 刘震云的老家有一望无际的麦田；迟子建的老家有那么多冰雪；毕飞宇的老家有那么黄的油菜花。每个作家的故乡不一样，某种意义上也决定了我们的文学风格。我有两个强烈的感受：一个不会表演只会写作的作家不是一个好农民，一个又会写作又会表演的作家一定是个好导演。”

“作家拥有故乡是美好的”

和莫言一样，刘震云最初对拍摄纪录片也有点“发怵”，但随后，他发现回到过去的旅程中能“看到过往的自己”，“我回头看了一下自己的作品，写得好幼稚。但我发现我每一句话是老实的、质朴的，是不精明的、不算计的，特别是作者和他书里人物的关系，我没有算计过书里的人物，我是一个笨人。”

在纪录片中，成长在西藏的阿来则表现出了他与自然紧密的连接，他热衷于辨识不同的植物，“这次回到那种环境，意识到我们跟生命有一种更密切的关系。”

为《文学的故乡》首映会写来贺信的贾平凹则说：“拍这样的片子，是极有价值和意义的事情。只有对这个时代的把握，对文学和作家的理解，才保证了此片的精彩。”

正在国外的迟子建透过视频表达了心声，“一个作家拥有故乡是美好的，因为有了故乡相当于有了一个梦，故乡梦永远不会破灭，它会跟我一起伴着文学之路这样走下去。”

同样，毕飞宇在发来的视频中说，这部纪录片于他是重要的礼物，“在未来我人生很长时间里，我会看这部影片。真实不是恒久的，真实是刹那的； 我们经历了无限的真实的刹那，这些真实的刹那，组合在一起，那是一个大真实。”