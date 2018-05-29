朱德庸携新作《绝对小孩3》对话马良“话童年”-没了想象力，你就会从这个世界出局

晨报记者 徐 颖

“六一”节来临之前，漫画大师朱德庸携新作《绝对小孩.3，梦拐角》（简称《绝对小孩3》）来到上海当代艺术博物馆，与当代艺术家马良围绕“我们都是绝对小孩”这一主题展开探讨。

在这场由人生大不同主办、上海当代艺术博物馆与磨铁图书协办的活动中，朱德庸和马良，这两个“潜伏”在大人世界里的小孩，带领读者一起邂逅童年的自己。

2007年、2009年，朱德庸先后推出《绝对小孩》《绝对小孩2》，引发全民关注。今年4月，由磨铁图书出版的《绝对小孩3》再续前篇。全书含296则四格漫画，多幅可爱插图，讲述了小孩与大人、小孩与小孩、小孩与自己、小孩与想象世界的相处与碰撞，用幽默、童趣、充满想象力的笔触观察时代的变迁，探讨现代社会人与人、人与时代、人与自我的相处模式，同时细腻梦幻地刻画了一个立体丰富、奇异瑰丽的儿童乐园世界。

《绝对小孩》系列的套装书将在“六一”儿童节推出，为不想成为大人的小孩和想成为小孩的大人献上一份礼物。

童年的秘密乐园

问：如果把童年变成一幅画，请问是什么场景？有秘密乐园么？

朱德庸：我小时候的世界有两个，一个是漫画世界，一个是昆虫世界，我应该是一个蹲在角落看昆虫的小孩。小时候，虽然我是被孤立的，但拥有一个昆虫的世界，那时候昆虫带给我无限的快乐。

马良：我有一本书叫《人间卧底》，里面讲到童年。那时候我家那边有一个洋房，门上一块木头被踢断了，我可以钻进去，觉得好有意思，在里边玩了好久，直到最后房主回来，我的秘密乐园就没有了。

童年的挫折

问：童年的学业对于两位来说，是不是比较灾难的回忆？

朱德庸：我的学习成绩非常差，从小到大没有一个老师说过我一句好话，唯一碰到一个教我数学的老师，有一次他跟我说朱德庸你是我看过的最聪明的学生。我很开心，问他为什么？他说你每次算题目的时候会发明一些根本不存在的答案。我当它是好话，鼓舞了我。其他真的是非常惨，我的学习一直不好，我有识字困难和阅读障碍，一直到现在我都没办法背东西，所以演讲我几乎不做。人的命运很奇妙，我觉得小时候的那一种（情况），反而没把我纳入知识化教育的环境，因为学校的同学、老师都不接纳我，反而让我拥有了自己的世界。所以我非常相信一件事情，上天帮你关了一扇窗，一定会帮你开另外一扇门的，我也永远相信生命自有它的出路。

马良：我和朱德庸老师小时候的故事几乎是一个版本，我是全班功课倒数第几名。让一个孩子很小的时候面对挫折和失败，认识到自己不是完美的，越小认识其实对成长越有好处。这点很重要，在童年的时候备受挫折，你可以反过来想也许这是生命的领悟。

童年的成长

问：两位从小孩子长到大人这条路是顺畅的还是艰难的？

朱德庸：非常艰难，我一直到现在还在成长阶段，我非常不习惯大人世界的方式，长久以来我不太擅长应酬和参加公众活动，因为对我来说我很不自在，我很容易看到大家虚伪的一面。画《双响炮》红了以后，我曾经试着社会化，但我的内心是不快乐的，所以后来我发觉我不要学做大人，我宁可回到小孩的世界，因为在小孩的世界看大人的世界，我可以看得更通透。

马良：现在我长成这样肯定是大人了，我一直很难面对这件事情，但我自己的内心说实话有点幼稚。罗曼·罗兰有句话说，真正的英雄是那些看清了生活的真相却依然热爱生活的人。如果你有智慧面对世界、理解世界，知道很多规则、潜规则，没关系，继续保持自己的天真，这是我们还能在世界上好好地活下去，用童心创作的最好的方式。

童年的力量

问：站在梦拐角如何找回童年的力量？

朱德庸：那是一个过程，中间有一段是迷失的，但慢慢又会回到我原来的模样。其实我觉得童年并没有消失，你小时候的自己也没有消失，他就在心里面，你只要想办法把他们唤醒。我常常花很长时间想我的小时候，像坐了一个时光机，把童年的记忆找回来。你家里也许有一些老旧的东西，不管是你的一本画册或是一本日记，这些都是时光机，不但可以带你回到童年，你还会知道现在花费所有时间去拼搏的一切，可能在你小时候全部不值一文。也许你会发觉你还有其他事情想要去做，而那个是童年时你就想做的。你童年的那根线千万不要断掉，很可能在人生过程中碰到挫折的时候是救你的那根线。

马良：其实很多文化艺术作品都和童年有关，不要有错误的认识，认为童年的故事就是在谈童年，不是这么简单。当我们成长了以后，人会越来越复杂，无论是思想还是面对的社会。我们再回头去看自己小的时候，那时候相信的东西很简单，这个东西其实对每个人都有用，不光是创作者，这是个永恒的主题。

给家长们的建议

问：给今天的家长什么样的建议，可以让他们的孩子在成人之后仍然有美好的童年回忆？

朱德庸：我觉得父母必须拥有勇气，让小孩活在非常自由的环境里。也许你们会说别开玩笑了，竞争如此激烈，不学各种不管是语言还是数学、物理的话，小孩以后会被淘汰。我要和各位讲，如果你不让小孩拥有想象力，他才会被这个时代淘汰。没有想象力，人们都没有办法在事业上有所成就，因为他只能跟着别人走。现在有了人工智能，我认为未来会有非常多现在大家熟知的行业消失掉，很有可能小孩拼命地学，学到的技能或专业以后都用不到了，所以让我们下一代拥有想象力，让他们在未来的世界里，用他们天马行空的方式，找到他们人生值得去做的事。

马良：我会安慰自己，小时候功课不好，没事，以后会好的。我的父亲母亲对我的功课非常宽容，我特别感谢父母没有在标准模式上要求我，其实男孩到了高中以后就好了，后来我大学的功课就特别好，不是一直是学渣。如果功课不是很好但很有想象力，父母亲不用担心，他将来的人生是你想象不出来的。

给孩子们的建议

问：如果坐时光机穿越回来，对今天的孩子说什么？

朱德庸：如果有时光机回到过去的话，我会抱一抱自己，谢谢他那么勇敢地坚持下去不受别人的影响，造就了现在的我。我也会对别的孩子说，做你自己，因为你一定是带着一些天赋来的，做你自己就没错。

马良：我希望他成为自己，成为他自己想成为的人，无论他是什么样的，我觉得都很好，我会支持他的。