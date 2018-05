京东金融连续两年获殊荣

文 达

5月24日,京东金融被《亚洲银行家》授予“2018年度最佳信用风险管理金融技术奖”(The Best Financial Technology for Credit Risk Management for 2018),用以表彰京东金融以数据和技术驱动的智能风控能力,在信用风险评估、打击黑产等方面取得的突出表现。该奖项是亚太地区在风险管理领域专业性最强及最具声望的计划之一,评比规则严格遵循国际最高标准,京东金融成为唯一获此大奖的科技公司。

《亚洲银行家》认为,京东金融基于亿级用户实战锤炼的大数据风控,已经构建起500+个风控模型,基于5000+个风险策略和60万+风控变量,积累了5千万+的黑灰风险名单,实现对3亿+用户信用风险的评估。京东金融对外输出的智能风控能力,正在帮助银行信贷审核的效率提高10倍以上,客单成本降低70%以上。

《亚洲银行家》 奖项的评选和运作完全建立在公平、中立的基础之上,由亚洲银行家国际研究团队和评审团历经3个月,对国际范围内近百家金融机构提交的参选材料进行评估调查和访谈,最终评定选出。这也是京东金融第二次获得《亚洲银行家》 颁发的有关风控方面的殊荣,2017年京东金融曾被授予国际风险管理行业成就大奖:“年度信贷风控技术实施奖”(The Credit Risk Technology Im-plementation of the Year)。

在反欺诈领域,京东金融采用的多项先进人工智能技术备受《亚洲银行家》的认可。如生物探针技术,可以根据用户的按压力度、手指触面等指标,通过用户的行为判断是否为风险用户; 通过RNN时间序列算法,京东金融对于风险用户识别的准确率超过常规机器学习算法的3倍以上;基于大规模图计算的涉黑群体挖掘技术,能够通过一个突破点从而延伸,抓住很多隐蔽在表象下的欺诈行为,做到尽早发现可疑行径,并提前预防并拦截在体系之外。

在《亚洲银行家》看来,京东金融高度重视用户账户安全,在提升自身风控能力的基础上,京东金融还通过与警方建立长效合作机制,协同行业各界联防联控,加大对黑产欺诈行为的打击力度。2017年,京东金融的风控打黑团队,推动、深度配合各地公安机关破获网络黑产案件30余起,避免用户损失上亿元。

作为一家服务金融机构的科技公司,京东金融坚持以数据为基础,以技术为手段,将风控安全作为企业的生命线。沈晓春表示,未来京东金融将持续发力,为金融机构提供技术服务,输出强大的数据能力、风控能力,用科技勾勒出智能风控的“新版图”。