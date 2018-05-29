科技助力金融机构-AI成为今年行业“香饽饽”

晨报记者 李 锐（基金主笔）

至少从目前来看，科技助力金融成为主流，而在这其中，AI成为今年的热门话题。日前，就在刚刚举行的中国国际大数据产业博览会上，数字化转型已经成为科技机构的共识，而如何助力金融机构也成为与会讨论的焦点，其中AI的应用就是热门话题。

马化腾：

数字化提升生活品质

2018中国国际大数据产业博览会近日在贵阳举行。5月28日，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在数博会上发表演讲，他认为，流动的数据、开放的网络和智能的系统是数字新生态必不可少的组成，并从数字化进程的广度、深度和精度三个方面阐述了对数字生态的理解。

在广度方面，数字化进程正在涵盖社会经济的方方面面，从个人用户开始覆盖到企业、政府等机构用户。马化腾认为，在这一过程中，首先要解决普惠问题。社会各方要共同努力，帮助更多人跨越数字鸿沟。

在深度方面，数字化转型升级需要将数字技术与行业经验深度融合。马化腾表示，希望提供更丰富有效的数字工具，帮助各行各业打通“奇经八脉”，让整个产业链条的数据能够流动起来，激发数字创新。

目前，微信城市服务平台在全国三百多个城市上线，累计服务人次超过4亿人，提供信息发布、公安交警各类证件办理和缴费等在内的各类通用服务和特色本地项目，让“数据多跑腿，群众少跑腿”成为现实。微信和社保部门合作，在27个城市推出了“微信社保卡”，在检验单、药方、医保、商保这些环节，进一步提高效率，根据多个城市的使用经验，可为每位患者平均节省四十多分钟。腾讯还在广西探索全国首例处方流转服务，实现院内开方，院外购药，甚至送药上门，同时用区块链技术来防止处方被篡改。

京东金融力推“智慧城市”

京东金融副总裁、首席数据科学家、城市计算事业部总经理郑宇详解了京东金融的智慧城市理念和愿景, 他认为，城市计算是大数据、人工智能和云计算在城市里的有机结合，而除了技术本身，点、线、面结合的顶层设计加上跨领域的城市应用尤为重要。

在郑宇看来，城市计算就是通过对城市大数据的不断采集、管理、整合、分析、挖掘，然后利用挖掘出来的知识，解决城市里面交通、环境、能耗等问题。它是大数据、人工智能和云计算在城市里的有机结合。”

郑宇细数了目前“智慧城市”的三类公司和普遍做法，并与京东金融的不同探索作出对比：

第一类是传统智慧城市公司，主要专注于信息化和数据收集，而京东金融城市计算是在此基础上，用大数据和人工智能从数据中获取知识,用知识解决行业问题,助力新型智慧城市建设；第二类是云服务提供商，他们主要是通过云提供服务并出售云服务；第三类做城市计算的公司是新型人工智能公司，他们主要解决城市局部点问题，缺乏顶层设计，为城市提供的实施方案也缺乏可持续发展模式。

氪信朱明杰：

利用AI“智能掘金”

5月26日下午，在由阿里云创始人王坚博士与科技圈11位志愿发起人共同组织的年度科技创新活动2050大会上，氪信科技创始人朱明杰出席的“人工智能重塑智能金融”论坛就此展开。

作为当前中国智能金融技术服务的领航者氪信科技的掌门人，朱明杰理想中的智能金融，应该像互联网产品服务一样，拥有“随时、随地、随人、随需”四大特质，随时，即无休服务，从有限响应到随时响应；随地，即线上处理，从网点服务到随地运作；随人，即千人千面，从同质产品到随人匹配；随需，即精确满足，从广泛撒网，到随需营销。用更低的成本给客户提供更高价值的服务。

朱明杰判断，目前中国已是最大的互联网市场，未来也必然成为最大的金融市场，愈加明晰的监管格局下，竞争将更加规范也会更加具有挑战性，他提出当前金融机构向智能金融业务转型升级的四大原因：一是庞大的普惠金融市场成为传统金融机构和互联网巨头新的战场，金融供需之间存在的持续性结构性不匹配，使得长尾草根客户长期不被满足，近两年的现金贷狂潮却开垦了这一市场，等待持牌金融机构的合规服务；二是在利差下降和资产质量的持续恶化，以及监管趋严和客群下沉的影响下，银行业的作业成本持续上升，价值创造能力面临挑战；三是发大的电商业务颠覆了人们的生活方式，并带来了无缝化、定制化、无责化的新时期金融客户的新需求；四是新进入者正在试图构建多牌照互联网金融帝国，与银行相比，他们拥有庞大的客户群和相对较低的获客成本，以及基于大数据的客户洞察。

品钛CEO魏伟：

帮助机构拥抱消费金融市场

近日，PINTEC品钛创始人兼CEO魏伟在2018中国金融科技高峰论坛上表示，近年来，中国消费市场保持快速发展，消费者信心指数和预期指数显著增高，人们的消费行为“线上化”趋势愈加明显。线上消费“短频快”的特点对消费体验流畅程度的要求非常高，由此极大带动了智能消费金融市场的发展。

智能消费金融本质上是以数据驱动信贷决策，运营新客申请、老客管理等，模型化思考是智能消费金融团队的本能。

品钛在这方面做了一些思考和尝试。做为金融科技整体解决方案提供商，品钛的解决方案以消化复杂性为出发点赋能机构客户，帮助机构补强技术、流量、风控、运营等各个环节。

品钛基于人工智能、大数据、区块链等技术，打造了智能信贷引擎“读秒”和智能财富管理引擎“璇玑”，致力于向金融和商业机构输出“端到端”的整体解决方案，双向赋能。附能的本质是消化业务复杂性，提升客户的运营及上线效率增强其产品竞争力。

品钛的合作伙伴有两类：商业机构和金融机构。通过商业机构，品钛触达了用户、场景和特定的数据； 通过金融机构，品钛接触了金融最重要因素，如资金、金融产品、金融牌照等。截止2017年，品钛合作的商业机构和金融机构共计达200家。