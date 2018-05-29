晨报记者 刘志飞

大额存单近期突然火起来，近期各银行纷纷上调大额存单利率，幅度普遍较基准利率上浮40%至50%，部分城商行100万元起存的大额存单涨幅甚至达到55%，收益远高于同期定期存款。

大额存单相比普通存款购买门槛较高，个人投资者购买大额存单的起点金额为20万元，非金融机构认购起点为1000万元，适合高净值且风险偏好低的投资人群。

此前，大行、股份行和城商行、农商行的大额存单利率上限分别是1.4倍、1.42倍、1.45倍，也就是大额存单发行利率都是较基准利率上浮40%-45%。不过近期，不少银行都纷纷调高大额存单发行利率，前述银行的利率上限分别上调至1.5倍、1.52倍及1.55倍，也就是较基准利率上浮50%-55%。

通过比较可以看出，大型银行的大额存单利率上浮幅度远不及小银行。如4月14日，建设银行推出一年期利率2.175%的大额存单，较基准利率上浮45%。随后，农业银行和中国银行也推出较基准利率上浮45%的一年期大额存单。而小银行的大额存单明显要高出一个档次。如平安银行一年期大额存单利率达2.28%，泰隆银行正在发行的大额存单利率更高，其中一年期大额存单利率高达2.325%，三年期大额存单利率达4.262%。

与普通定期存款相比，大额存单除了门槛高这一劣势之外，其它方面都优势明显。如大额存单利率更高，期限也更丰富，普通定期存款一共有6档，但大额存单的期限共有9档；此外，普通定期存款如果提前支取，那么提前支取的部分全部要按照活期利率计息，而大额存单提前支取可以靠档计息，灵活性要强很多。