余额宝又有新动作-“限购”之后又“限转”

晨报记者 刘志飞

余额宝日前发布公告称，从6月6日零时开始，余额宝转出到银行卡当日快速到账(也就是T+0)额度有所调整，从每日限额5万元调整到1万元。今年以来，余额宝可谓“问题”不断，从年初以来的持续“限购”，到现在的“限转”，投资者的钱进出都是越来越难了。还好余额宝最近又引入几只新的货币基金，破解了限购的问题，也给投资者提供更多的选择。

快速转出5万变1万

余额宝日前发布公告，宣布自6月6日零时起，余额宝转出到银行卡的快速到账(也就是T+0)额度将由每日限额5万元，调整为单日单户1万。转出到银行卡的普通到账服务（第2天到账）、消费等均不受影响。

通俗点来说，如果你在余额宝上购买了超过1万元以上的货币基金，6月6日之后的某天，你突然着急用钱想全部赎回，单个账户当天能快速到账银行卡的金额最多为1万元，剩下的只能采用普通转账，要等下个交易日才能到账。

据了解，余额宝转出到银行卡当日快速到账是余额宝推出一项增值服务，也是货币基金行业里比较常见的一项服务，用户通过快速到账服务将货币基金份额赎回到银行卡，能够在当天，快的话在2小时内到账。

为什么余额宝下调快速转出金额？有媒体报道，监管层近日召开闭门会议，就货币基金T+0单日赎回限额监管政策征求意见。重点包括：投资者单日、单账户每日的快赎额度为1万元；货币基金份额不得用于支付； 公司的自有资金不能用于垫资； 要求非银行金融机构不能垫资。而就第一点，余额宝不过是比其他货币基金更早一步而已，没准以后其他宝宝类产品也会跟上。

限购力度不放松

余额宝还不仅仅是在快速转出金额上“瘦身”，去年以来，余额宝对投资者账户投资上限、每日申购上限等都做出“瘦身”动作。

2017年5月27日起，余额宝将个人交易账户持有额度上限调整为25万元。短短两个多月以后，同年8月，余额宝又将个人交易账户持有额度上限调整为10万元。去年12月8日开始，余额宝“限购”“限额”两手抓，规定个人交易账户每日申购总额调整为2万元，个人交易账户持有总额度仍为10万元。今年初，余额宝再度公告，从2月1日起至3月15日，余额宝限制每日申购总量，每天9时起发售，当天购完为止，同时也暂停了支付宝余额自动转入余额宝的功能。3月15日之后，投资者等来的不是放开申购，而是为保持余额宝在市场基金稳健运行，仍继续限制余额宝每日申购总量。

引入新品来化解

除了“限转”和“限购”，余额宝的收益率最近也差强人意。记者注意到，自3月下旬以来，余额宝的7日年化收益率持续走低，截至记者发稿，余额宝的7日年化收益率已降至3.723%。而同类的活期理财产品7日年化收益率接近4%的比比皆是。

还好，余额宝最近又有一个新动作，既化解了限购的问题，也给投资者提供了更多的选择。5月20日，华安基金官网发布公告，宣布旗下华安日日鑫货币A接入余额宝。继5月初余额宝宣布“升级”，新接入博时、中欧基金公司旗下的“博时现金收益货币A”、“中欧滚钱宝货币A”两只货币基金产品后，这是其展开与基金公司合作以来新接入的第三只货币基金。而这几只基金的7日年化收益率明显好于天弘货币基金。

同时，蚂蚁金服表示如今采取多家合作的开放模式，可以进一步减轻单只货币基金规模过快增长的压力。