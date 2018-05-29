与环保有关，更是资本市场国际接轨表现-监管层日益重视“ESG投资”

记者 曹西京

晨报讯 随着A股“入摩”，ESG投资日益受到关注。越来越多的投资者和资产管理公司将ESG引入公司研究和投资决策的框架中，监管层对ESG的重视程度也在提高。“A股被纳入MSCI指数是第一步，如果未来能够针对ESG相关主题有指数，会吸引更多对ESG投资感兴趣的人，将他们的资金放到这些领域来。MSCI现在有亚洲ESG 指数，未来会不会针对A股也推出这样一个指数，我们拭目以待。”瑞银财富管理投资总监办公室影响力投资主管Mr.James Gifford 说。

ESG投资是指在投资决策过程中，在考虑财务回报的基础上，进一步充分考虑环境(Environmental)、社会(Social)与治理(Governance)因素为企业带来的道德影响。换而言之，ESG投资不仅重视投资者的投资回报，也兼顾投资的社会影响，在关注传统的金融问题的基础上，增加考虑社会公平、经济发展、人类和平和环境保护等问题。

进入21世纪，可持续发展的观念迅速普及，绿色金融的理念越来越深入人心，全球ESG投资也进入了蓬勃发展的阶段。从海外经验看，ESG的投资组合通常具有相对较低的风险及相对稳定的长期绩效，所以投资企业社会责任强的上市公司股票，除了良好回报，也有积极的社会影响。

“ESG并不是一个简单的公益行为，它是有效率且有意义的，相当于上市公司背后付出的制度成本。”一位基金经理表示，“上市公司作为公众公司，其风险不仅来自于财务、业绩指标层面，还有社会层面，如果在环境、治理等方面出问题，也会面临额外风险。”

ESG的评级的确能够对一些风险问题形成预判——2016年9月，MSCI的ESG研究部门就因辉山乳业的公司治理等风险将其评级从BB下调至B，次年辉山乳业的流动性风险也随即暴露。

随着A股“入摩”，监管层对ESG的重视程度也在提高。5月21日，证监会党委会传达学习全国生态环保大会精神时提出，要研究建立上市公司ESG报告制度。业内人士认为，ESG报告机制的生成有助于形成A股自身的ESG指数体系。

“监管层开始提高对ESG的重视程度，一方面和环保有关，另一方面也是资本市场和国际接轨的表现。”分析人士表示。