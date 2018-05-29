风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

上周A股市场先扬后抑，板块热点快速轮动，市场赚钱效应下降，持续低迷的量能反映资金观望情绪浓厚。

尽管大盘走势不尽人意，但一个客观的事实是：A股即将正式纳入MSCI新兴市场指数，若按2.5%的纳入比重，第一步或将为A股市场带来近600亿元的增量资金。虽然初始阶段海外增量资金的规模并不大，但不排除部分主动型基金在A股正式被纳入MSCI新兴市场指数前就提前布局相关样本股。这个从4月以来北向资金大幅流入可以看出端倪，而中长期权益类市场的表现最终将取决于流动性预期。

“虽然纳入MSCI给市场带来很多想象空间，但自从公布了MSCI成分股之后，大盘表现还是一步三回头，这是什么道理？”娇娇问。伴随市场风险偏好下降，近期走得较好的计算机、5G、电子元器件等科技板块纷纷铩羽而归。概念板块中，除海南、粤港澳大湾区、创新药等少数概念保持相对强势外，其它热点持续性很差。

从技术上看，沪综指在上周后半段表现确实令人失望，特别是科技类股在上周五收市前跳水令市场十分意外。市场做多热情有所减弱。周线上结束了4连阳走势，再度向5周、10周均线叠加的位置寻找支撑。如果说上周是先扬后抑，那本周可能是先抑后扬。”高智说。他表示自己对后市还是乐观的，3000点上的复合底已经构筑成功，完美的复合型头肩底结构一旦全部形成，行情就会呼之欲出，所以现在大家还是要有耐心。

“其实，我发现你一直强调的医药股真的走得不错，很抗跌，算是走出了独立行情？”娇娇表扬了一下。

“结构性行情的特点就是局部有牛票，我们寻找的是牛股，而不是炒作大盘，所以大盘走势在战略上要关注，但在战术上还是要更加重视对牛股的挖掘。”高智说。在股指回落过程时，投资者应该坚守“低估值+行业龙头”的配置原则，近阶段要注重对消费升级主线中的医药生物、食品饮料股的关注。

今日行情预测：收阳

仓位：70%