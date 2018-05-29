晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市低开，盘中雄安、农机、交通设备服务等板块涨幅居前；午后酿酒板块逆势大涨，但盘中总体上走势较弱，存量资金博弈似乎不足以支持大盘马上向上突破，但由于分时即将出现背离，沪深两市反弹随时会出现。

炒“地图”行情再现

昨日有消息称，外交部将向全球推介雄安新区，由此雄安概念股大涨；5月16日，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，粤港澳大湾区发展规划纲要正在制定过程中，相关政策措施将成熟一项推出一项，很快会出台实施。于是投资者对该地区改革释放的利好期待愈发强烈，当地的相关个股又是一波大涨。

而近期以海南旅游岛、海南国资概念领先的主题行情中，粤港澳自贸区、粤港澳大湾区、深圳国资、福建自贸区、广东省国资等板块不时穿插其间，很多个股纷纷跟随上扬，不同程度地受到市场追逐，相关板块指数的表现也大大跑赢了大盘，A股的地方性个股走强色彩十分明显。

医药股有望超额收益

中国的新药研发在经历较长时间的摸索期后，在药监局新药评审中心人员扩充、新版医保目录出台、医疗保障局成立等利好政策的推动下，即将迎来爆发期，而大量优秀的海外研发人才的回流更是加速了该行业的进展。

除此以外，医疗服务类企业也具备较大的投资价值，伴随着“简政放权”政策与城市化进程的进一步推进，有好的商业模式和强大竞争力的公司将会孕育出大量的商业机会。而一些拥有成熟的销售团队和管理经验的传统大型制药企业，若辅以充裕的资金，通过海外并购的形式也可以走“捷径”迎头赶上。总之投资者可以关注创新药产业链企业和医疗服务类公司。

北向资金净流入加快

越来越多的国际资金正在看好A股的长期配置价值。据数据统计显示，QFII自去年下半年以来持续增持，持仓市值截至一季度末已创下两年新高。与此同时、沪港通、深港通等北向资金逐月攀升，并于4月创下单月净流入最大金额。而近期，沪深港通北向资金更是加速其布局A股市场的步伐。本月以来，北向资金净流入越来越快。5月以来北向资金净流入规模已达384.95亿元。那些加入“入摩”成分股队伍的个股，普遍受到北向资金加仓。

技术上，KDJ指标已经触底钝化，股指随时会有力反抽，投资者宜持股待涨和逢低吸筹，不要被短线回调吓住，本周走势很可能是先抑后扬。