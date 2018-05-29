富士康战投股普涨 年内收益或翻番-20家战略投资者中，国资国企占比过半

晨报记者 林劲榆

昨天，富士康战略投资概念股全线上涨，尽管相关投资将锁定一年到四年，但是从平均市盈率来计算，相关战投仍有望在一年内收获100%的收益。

5月27日晚间，富士康工业互联网股份有限公司公布了首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告。其中，有20家战略投资者参加了工业富联的战略配售，以13.77元/股的发行价计算，战略配售涉及资金约81.35亿元。

受益于战略入股富士康IPO，昨天，战投企业大部分上涨，A股上市公司东方明珠上涨0.49%，中国人寿上涨0.4%，新华保险上涨0.86%，在美股市场上，阿里巴巴上涨0.93%，百度上涨1.47%，腾讯上涨0.12%。在港股市场上，富智康集团更是上涨超过11%。富士康昨天缴款，冻结市场当中近300亿的流动资金，其中战略配售涉及资金约为81.35亿元。

工业富联这次IPO获准发行不超过19.6953亿股A股股票，采用向战略投资者定向配售（即战略配售）、网下向询价对象询价配售（即网下发行），以及网上向持有沪市市值的公众投资者定价发行（即网上发行）相结合的方式进行。初始战略配售发行数量为5.908亿股，约占发行总数量的30%。本次发行价格为13.77元/股。

这20家战略投资者中，国资、国企占比过半。其中，上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（优先合伙）获配7254.9万股，是获配最多的战略投资者。上海国投协力的合伙人主要有三家，分别是国家开发投资公司（持有份额59.9%），全国社会保障基金理事会（持有份额40%），以及国投创新投资管理有限公司（持有份额0.1%）。

中央汇金获配5809.7万股，排名第二； 中国铁路投资有限公司获配4357.2万股，排名第三；中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿、新华资管均获配3409.4万股，并列排名第四；深圳市招商局科投、中车资本控股均获配2643.4万股；幸福人寿、华融汇通资管、国投智能、一汽财务、鞍钢资本、中移创新产业基金，均获配2178.6万股。

上述14家战略投资者的锁定期均为：50%锁定12个月，50%锁定18个月。

剩下的6家战略投资者中，东方明珠、同方金融控股、阿里巴巴、腾讯、百度5家，也都获配2178.6万股，不过它们的锁定期为36个月； 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙），同样获配2178.6万股，但它的锁定期长达48个月。

工业富联称，这20家战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人指定的银行账户。按工业富联13.77元/股的发行价计算，这次获配最多的战略投资者上海国投协力需要缴纳的认购资金约为10亿元； 而BAT三家需要分别缴纳的认购资金约为3亿元。