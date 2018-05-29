“弄丢”一千多名移民儿童 美政府回应称“概不负责”

杨舒怡（新华社专特稿）

美国媒体28日爆料，美国政府2017年安置的数万名移民儿童中，将近1500名儿童如今下落不明。眼下不清楚是由于记录缺失，还是确实弄丢孩子，但可以确认的是，美国联邦政府“无法交待这些孩子身在何处”。

这桩丑闻招致舆论炮轰。不少人指责美国政府执法时强行将移民儿童与父母分开，但安置这些孩子后又不掌握他们的下落。

1475名移民儿童下落不明

美国有线电视新闻网28日报道，美国卫生与公众服务部官员史蒂文·瓦格纳近期向国会参议院一个下属委员会提供的证词显示，美国国土安全部在2017财政年度向卫生与公众服务部移交超过4万名移民儿童，由后者负责安置。

2017年10月至12月，卫生与公众服务部试图随访7635名受安置儿童的情况，却发现“弄不清楚其中1475名移民儿童的确切下落”。按照瓦格纳的说法，另外还有28名受安置儿童已确认“逃跑”。

瓦格纳介绍，依照标准规程，卫生与公众服务部负责移民儿童安置的部门会先把孩子送到一个临时安置中心，待评估筛选出符合资质的“赞助人”后，再把孩子移交给赞助人。所谓赞助人，多数情况下是孩子的直系亲属或近亲，少数情况下也可能非亲非故。

“理应对孩子负责到底”

瓦格纳在国会作证时说，一旦把移民儿童送交赞助人，卫生与公众服务部“便不再对孩子负有法律责任”。

按照卫生与公众服务部上月发布的一份声明，“没有成年人看护的移民儿童被移交给赞助人后，美国政府便不再对孩子的食宿、穿衣、医疗和教育等承担责任，相关责任改由孩子的父母、监护人或赞助人承担”。

然而，美国舆论对上述说法不买账。不少人认为，美国政府在边境地带执法时经常强行把移民儿童带离父母，理应对孩子负责到底。

对此，美国国土安全部长科斯特珍·尼尔森本月早些时候在国会参议院听证会上承认，这类分离情形“每天”都在发生。例如，一旦发现有人试图非法越境，美方就会着手起诉成年人，而把未成年子女带离父母、另行安置。

“我们的政策是：如果你违反法律，我们就会起诉你，”尼尔森说，“你还有一个选择，那就是经由入境口岸（合法入境），而不是非法入境。”

针对有人质疑卫生与公众服务部没有对移民儿童负责到底，瓦格纳回应称，这一部门“正在重新审视此事”。不过，若要卫生与公众服务部担负起相应法律责任，现有资源肯定不够，“必须大幅追加各类投入”。