攀楼救幼童，无证马里移民获法国籍-马克龙在总统府当面感谢救人小伙，并给了他一份消防员的工作

晨报记者 徐惠芬 综合报道

受全世界点赞的“18区蝙蝠侠”28日受邀到法国总统府做客。法国总统马克龙当面感谢了这位名叫加萨马的马里小伙，并宣布将授予其法国国籍，并给了他一份消防员的工作。加萨马告诉马克龙，事后自己害怕得“像片树叶般颤抖”。

30秒爬上四楼成功救娃

当地时间28日早上，22岁的马里小伙加萨马来到了法国爱丽舍宫。因为救下4岁男孩的英勇举动，他收到了来自法国总统府的邀请。

法国总统马克龙当面向他表示了感谢，而加萨马则向总统“透露”，自己事后“害怕得像片树叶般颤抖”。

26日晚上8时左右，加萨马路过巴黎18区的一幢公寓楼时，“听到一些人大叫，还有人在按汽车喇叭。我看到有一个孩子快要从阳台上掉下来了……就开始向上爬。”

当时，这名身处险境的4岁孩童双手紧抓着公寓外的露台，隔壁阳台的男子伸出身子，想抓住这名孩子，但无奈阳台间有隔栏，使不出力。

在短短30秒内，加萨马徒手迅速爬上四楼，他伸出右手，一把将孩子拉进阳台，救下了孩子，街上的群众为他的勇敢行为欢呼。

当消防员赶到现场时，发现孩子已经得救。

“谢天谢地，我救到了孩子。”加萨马回忆说，救下孩子感到安全后，他才开始感到害怕，“当我和孩子到了客厅，我开始颤抖，腿像果冻一样，我几乎站不住了，只能坐到沙发上去”。

被称“18区的蝙蝠侠”

加萨马勇救小孩的视频被网友上传到网上后，立刻引爆网络，全世界都为这位小伙子点赞，并把他比作蝙蝠侠。

据介绍，22岁的加萨马来自非洲马里，是无证移民，几个月前刚从马里来到法国，希望能在法国建立自己的生活。

巴黎市长安娜·伊达尔戈在“推特”上盛赞了加萨马的勇敢举动，称他为“18区的蝙蝠侠”，还亲自打电话给他，对他表示感谢。“我告诉他，他这个英勇的举动是巴黎市民的榜样，巴黎将支持他定居法国。”

而在28日，法国总统马克龙正式宣布，将授予加萨马法国国籍，并给了他一份消防员的工作。

这不是第一次有马里青年因为英勇之举被授予法国国籍。2015年1月20日，来自马里的24岁青年巴帝力就被授予法国国籍。那个月稍早，法国东部文森斯的犹太超市发生人质挟持事件，巴帝力冒险带领顾客躲进冷冻室，熄灯并关掉冷冻室电源，让他们逃过一劫。他的机警反应和行为，被法国报纸和社群媒体誉为英雄。

父亲面临“失职”指控

据介绍，这名4岁的孩子除了指甲受伤外，其他并无大碍，而加萨马也只是有些刮伤。目前，该案正在调查中。

加萨马回忆称，当他救下孩子时，孩子正在哭。“我问他妈妈去哪里了，他说，妈妈出门参加派对去了。”

据英法媒体报道，事发时，孩子的母亲不在巴黎，而父亲则出去买东西了。因为丢下年幼的孩子独自在家，没有给予恰当的照顾，孩子的父亲面临“失职”的指控，最高将面临2年刑期。