美方工作组抵朝磋商美朝领导人会晤-分析认为种种“迹象”表明，特朗普和金正恩的会晤似乎“重回轨道”

郑昊宁（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普27日说，美方工作组已经抵达朝鲜，磋商拟议中的美朝领导人会晤。同一天，白宫先遣组前往新加坡，即会晤地点。

美国有线电视新闻网报道，这些“清晰迹象”表明会晤似乎“重返轨道”。

白宫小组赴新加坡

特朗普在社交网站“推特”上写道：“我们美国的小组已经抵达朝鲜，安排（朝鲜最高领导人）金正恩与我的会晤。”

在特朗普看来，他“真的相信朝鲜有出色潜力，有一天能够成为经济和金融大国”，“金正恩同意我的看法”。

当天早些时候，美国国务院说，美方工作组在板门店朝方一侧会晤朝方代表。

以一名不愿公开姓名的政府人士为消息源，美国《华盛顿邮报》报道，美国现驻菲律宾大使、前驻韩国大使金成率领工作组赴朝，27日与朝鲜外务省副相崔善姬在板门店朝方一侧的统一阁会晤。

金成是韩裔美国人，与崔善姬沟通无需翻译； 崔善姬是朝鲜外务省“美国通”。两人曾参加朝鲜半岛核问题六方会谈，是老相识。

美方工作组成员包括国防部分管亚太事务的助理部长兰德尔·施赖弗、白宫国家安全委员会朝鲜半岛事务助理艾莉森·胡克。这一轮工作磋商预计持续至29日。

《华盛顿邮报》这篇报道播发时间早于国务院和特朗普“官方宣示”。

一名不愿公开姓名的韩国总统府青瓦台官员28日说，朝美板门店工作磋商主要讨论两国领导人会晤的两大议题，即无核化和美国对朝安全保证。

同在27日，白宫发言人萨拉·桑德斯说，白宫办公厅副主任乔·哈金率领后勤小组前往新加坡，筹备会晤事宜。

三方着力促会谈

美国有线电视新闻网推断，赴新加坡的先遣组更注重会晤后勤事宜，赴朝鲜的工作组更注重会晤实质内容；种种“迹象”表明，特朗普和金正恩的会晤似乎“重回轨道”。

特朗普24日公开致信金正恩，告知取消原定6月12日的会晤，归咎于朝方显现“怒气”和“敌意”。朝方25日回应，对美方这一决定“意外且非常遗憾”，但愿意继续推进会晤准备。

金正恩26日在板门店统一阁会晤韩国总统文在寅，首次提及朝美领导人会晤日期，对拟议6月12日的会晤表明“坚定意志”。特朗普当天晚些时候说，美方仍希望会晤能如期在新加坡举行，“这一点没有改变”。

路透社在一篇报道中认定，借第四次、即26日北南首脑会晤，朝韩双方领导人发出“最强信号”，显现两人尽力促成新加坡会晤。

按照那名青瓦台官员的说法，美朝板门店工作磋商直接关系到新加坡会晤能否举行。