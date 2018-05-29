水产品需烧熟煮透后再食用-鱼类最好100℃烹饪5分钟以上

记者 徐妍斐

晨报讯 三文鱼刺身这道美味近年来已经成为了人们餐桌上的常客。然而，近来关于在淡水中人工养殖的虹鳟鱼是否属于三文鱼，在业界引起了广泛的讨论。有观点认为，淡水“三文鱼”更易出现寄生虫，不能吃。对此，中国渔业协会发文解读。

上海水产研究所水产专家陆锦天表示，无论海水鱼还是淡水鱼，寄生虫感染几率都取决于鱼的生长环境，但一般认为，生的鱼类还是要尽量少吃，水产品还是烧熟煮透吃为佳。一般的“三文鱼”指大西洋鲑和太平洋鲑。三文鱼属于“鲑科鱼”。鲑科鱼又分为鲑科鲑属与鲑科鳟属，准确地说三文鱼属于鲑鳟鱼。而鲑鳟鱼又分为海鳟和虹鳟。虹鳟鱼多数种群终身生活在低温淡水环境中，是淡水鱼。它的鱼肉颜色与三文鱼相仿。

从生物学的概念上来说，“三文鱼”并不是某一个品种鱼的名称，而是一个在流通中逐渐约定俗成的商品名称。就像人们通常所说的金枪鱼包括黄鳍金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、大眼金枪鱼、鲣鱼等，都叫金枪鱼。因此，有专家认为虹鳟也属于三文鱼。

中国渔业协会指出，在挪威和智利等国，他们国家内的养殖场也养殖大西洋鲑和虹鳟等，虹鳟的价格要高于大西洋鲑，依据2014年的数据，在海水养殖大规格产品中，大规格虹鳟的产量仅次于大西洋鲑的产量。

许多人认同“淡水鱼更容易感染寄生虫”。然而，即使是海水里生长的三文鱼，也出现过寄生虫的案例和报道。三文鱼有没有寄生虫也不决定于是否在海水还是在淡水生长。野生鱼类主要捕食小型鱼类和甲壳类生物，使得鱼类间有了寄生虫的传播途径。开放性的生存环境和不可控的捕食对象，让野生三文鱼感染疾病或寄生虫的几率比较高。但规范化的人工养殖则可以避免这种问题。

海水三文鱼和虹鳟在外形上也有区别。从体量上看，海水三文鱼比淡水三文鱼体量大，前者条重在七八斤，而后者最大的也只有五六斤重。海水三文鱼的肉身是橙黄色，表面的白色花纹更多、更粗，淡水虹鳟的肉色有点偏红，表面的白色花纹更少、更细。海水三文鱼的肉身比较厚，淡水三文鱼虹鳟比较薄。海水三文鱼表面比淡水虹鳟更有光泽。

尽管规范化养殖下的三文鱼感染寄生虫风险比较低，但是，水产品烧熟煮透后再吃无疑更安全。陆锦天介绍，对于一般的鱼类来说，在100℃的高温中烹饪五分钟以上，可以杀死其中的寄生虫。在烹饪水产品时，也需要注意生、熟食的厨具要分开使用。