上海牵头共筑药品监管区域协作体系-3年内或迎“上海创”药品上市潮

记者 徐妍斐

晨报讯 为助推长三角生物医药产业高质量集群发展，上海市食品药品监管局在前期牵头起草《江浙沪药品上市许可持有人跨省委托监管规定（讨论稿）》的基础上，于近日组织召开了江浙沪药品上市许可持有人制度跨省委托延伸监管协作专题会议。

会上，来自上海、浙江、江苏两省一市食药监部门分管负责人共商药品监管区域协作事宜，审议定稿江浙沪药品上市许可持有人跨省委托监管相关规定，签订江浙沪药品检查机构区域协作备忘录。

此外，近日上海市食药监局与上海市科委还联合举办了“药品上市许可持有人制度下风险防控的策略与实践”专题论坛，从不同角度对药品上市许可持有人制度试点框架下可能存在的安全风险及防控策略进行了深入探讨。

截至2018年4月，上海已有39家申请单位提交了102件药品上市许可持有人试点注册申请，涉及品种59个，其中32个为尚未在国内外上市的“全球新”1类新药。

上海复星医药产业发展有限公司作为持有人的1个品种和上海医药集团股份有限公司作为持有人的2个品种已正式获批； 和记黄埔作为持有人的靶向抗癌新药呋喹替尼胶囊即将获批上市；华领医药、再鼎医药、百济神州等单位申报的重磅品种临床试验进展也非常顺利，预计未来两到三年内将引爆一波“上海创、全球新”的重磅产品上市潮，并在生物医药领域催生一大批“独角兽”企业。