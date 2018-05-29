不需审核、不设门槛，朋友圈代购难防骗财隐患-做代购的“英国留学生”从没去过英国

晨报记者 黄慧青

通讯员 童画

打开朋友圈，常会被里面的代购信息疯狂轰炸，朋友圈代购已经成了网购的一种常见形式。正因为这种不需审核、不设门槛的方式，犯罪也更容易滋生。近期，嘉定区人民检察院办理了一起以代购之名骗财的诈骗案，犯罪嫌疑人陈某是一名从未去过英国的“英国留学生”。

迟迟不发货被拆穿

上海某高校大学生婷婷同许多年轻女孩一样，爱美也爱买买买。不过相比较去商店里购物，网上代购似乎更合她的心意，价格也更优惠。2017年10月，经同学小凡介绍，婷婷加了一个名为“vinna”的微信号。经了解，对方是位姓陈的女生，自称为英国留学生，上课之余做些代购生意，可以低价代购正品，而她的朋友圈里也满是代购各种海外奢侈品的信息。因小凡曾成功在陈某处代购过商品，所以婷婷对陈某深信不疑。

很快，婷婷就转账给陈某1000元，让她帮忙代购一件商品，陈某满口答应，还承诺12月26日帮她带回国内。婷婷不疑有他，更在此后的一个多月里，陆续向陈某转账55笔，金额从1000元至8000元不等，购买的物品包括化妆品、首饰、鞋子、包等，总金额达11万余元。

到了12月26日，婷婷开始催促陈某发货，这时的陈某却与当初爽快的样子大相径庭。她一会儿说货在英国海关被扣了，一会儿说处理好了，但又被上海海关扣了。过了几天，她又称一部分货寄到了广州，她要去广州处理。就这样，在陈某的一再拖延下，到了2018年，婷婷一件物品都没收到。

2018年1月10日，婷婷终于收到一批物品，价值1万元左右。但之后，剩余的价值10多万元的物品就再没了下文，每当婷婷问起，陈某总有各种借口推脱。耐心告罄的婷婷要求退款，陈某也只退了4000元。后来，无论婷婷在微信上怎么呼叫陈某，陈某也不再回复了。而同学小凡购买的几千元物品也没了着落。意识到受骗的婷婷报了警。

以代购之名获利还债

2018年2月底，嘉定警方将陈某抓获到案。陈某供述，她并无海外留学经历，更没有去过英国，朋友圈里的照片是盗了别人的图，发给婷婷的货物也是她从别的“代购”处购入，再差价卖给婷婷。

2017年，陈某想办教育机构，奈何经营不善，她四处借钱苦苦支撑。到了10月，她已无力偿还债务了。这时，朋友圈里火热的“代购”让债台高筑的她打起了“小九九”。她让朋友帮忙设计了代购信息，在朋友圈发布大量“海外代购”的图片。同时，她还将自己打造成一个家境良好的“英国留学生”，这也是她屡次骗过婷婷等人的主要原因。当她收到婷婷和小凡的钱款后，拿出一部分去网上购买婷婷等人所要的物品，剩下的便拿去还债。

日前，陈某因涉嫌诈骗罪被嘉定区人民检察院批准逮捕。

朋友圈代购鱼目混珠

该案背后折射出了朋友圈代购中鱼目混珠、泥沙俱下的现象。

朋友圈代沟交易过程具有隐蔽性，购买和支付无需中介机构，绝大部分是消费者和销售者单线联系，且交易没有明确的售后途径，如果被商家拉黑或者商家消失不见，消费者很有可能索赔无门。

因此，消费者有海外代购需求时，还是要选择正规渠道购买，支付也尽量选择有第三方支付平台的网站，即使选择朋友圈代购，也要对卖家的真实身份与货品来源等作细致了解，且不宜购买贵重物品。