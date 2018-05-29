从国外“夹带”运回大量烟弹再私售-将烟弹包装成家用保鲜盒报关运回，涉事5人已被批捕

晨报记者 黄慧青 通讯员 应梦轩

电子烟作为新生事物，受到了人们的追捧。与此同时，电子烟被纳入烟草监管，需要有经营许可才能进入市场买卖。但是也有不少人瞄准了这个商机，通过自行从国外购入，逃避了海关监管和税收监管，成为微商自行买卖。也就是我们常说的“人肉代购”……三人“因材”分工

2017年12月，张明看到身边的朋友都开始流行抽电子烟，而且听他们说电子烟在国外买要便宜很多。于是，张明思量了一番，认为如果自己去国外买回来再加价卖出去的话，虽然利润不高，但是量大的话，还是可以赚不少钱的。为此，张明还特意去看了关于出入境可携带的烟草制品的规定，发现一个人只能带5000元的烟弹。如果是一个人跑一趟，根本赚不了钱。但是张明很想把这个事情做成做大。

于是，张明把所有认识的人都考虑了一遍，发现小鹏和刘珐两人最合适。刘珐自营着一家物流公司，平时也帮助其他的商家提供国际物流运输、报关税等业务。而小鹏因工作之余的空闲时间较多，而且素来就爱旅游。在此之前，小鹏还跟张明说，自己办了某航空公司的会员卡，该公司有一项会员福利，就是积累的飞行里程数达到一定数额后，可以免费从经济舱升级到头等舱。

于是，张明联系了小鹏和刘珐，并对二人说明了自己的想法。刘珐答应了，并承担报关、物流等方面的工作。而小鹏想着，虽然出差挺辛苦的，要经常往国外飞，但是这样一趟来回，住宿和路费可以报销，相当于免费出去玩一趟，不仅有收入，还可以享受头等舱服务。所以，小鹏就答应负责采买了。

“夹带”入关逃避监管

之后，三人开始商量出国采买的计划。最终确定为，三人各出资20万元，张明联系好国外的卖家后，小鹏去国外跟卖家谈价格并当面清点收货。而前面两个人完成工作后，由刘珐负责报关，将烟弹从国外运回国内。

方案确定后，三人开始实施了。2017年12月，小鹏带着三人共同筹备的60万元起程去了国外。与卖家见面后，小鹏跟对方谈妥了单价为万宝路烟弹每条240元人民币，并确定购买了四种口味的万宝路烟弹，共2500条。之后，小鹏给卖家提供了一个日本B某公司的地址，让对方将烟弹运至此处。

日本B某公司老板系小鹏朋友的公司，主要经营食品保鲜盒业务。待烟弹运到该公司后，刘珐则联系其日本朋友帮忙将烟弹包装成家用保鲜盒，并混在该公司进入上海的保鲜盒集装箱内，以保鲜盒的名义报关运回。

货物运到上海后，刘珐以进口保鲜盒的清关手续将烟弹提了出来，之后联系了货运公司将烟弹运回自己公司的仓库储存。

利益牵引陷囹圄

与此同时，张明则联系到了一个叫侯林的买家。侯林跟张明说不管有多少货，只要是烟弹他都要。双方谈定的单价为每条280元，张明算了一下，发现除掉人工、关税、运输等费用，还有钱赚。于是，货品一清关运出后，张明就联系了侯林，让他来提货。

原来，侯林不仅自己抽电子烟，而且在没有烟草专卖许可的情况下做烟草批发生意，同时，还在微信上发布消息大量销售电子烟弹。据侯林供述，在此之前，他是看到朋友们在抽电子烟，觉得这个东西很新鲜，可以在微信上试着卖卖。于是每次有朋友出国，他就让朋友人肉给他带回一些，然后他就在微信上发布消息说有进口电子烟弹出售。

刚开始时，没什么人联系侯林要买烟弹。但是这一两年，他发现经常有人时不时问他一下，是否有烟弹出售。等对方付钱买烟弹后，侯林就让雇来的小勇通过快递的方式寄给对方。于是，侯林就开始做起了电子烟杆及烟弹的生意。而此次，小鹏采买回来的烟弹的口味和数量均是侯林提前预订的。

2018年3月，侯林到达张明提供的拿货地址，当面点清烟弹数量，确定这批货正是自己预订的那些。之后，侯林便指挥货运公司的人将烟弹搬到自己的车上。而此时，公安民警及烟草专卖局执法人员赶到现场，将他们抓获，并缴获电子烟弹2500条。除此之外，还在侯林租赁的仓库内和小勇驾驶的车内共查获电子烟弹560条。

本案中，检察官认为，张明、小鹏和刘珐三人以经营牟利的目的从国外购入烟弹，其中已对本案中万宝路品牌烟弹进行鉴别，故作为烟草制品，行为人最起码应持有烟草专卖许可证。而此三人均未持有，却擅自在境内批量销售，故认定为非法经营行为。另外，侯林及小勇在没有经营许可的情况下，私自销售，其行为涉嫌非法经营罪。近日，上海市闵行区人民检察院以涉嫌非法经营罪对上述五人批准逮捕。

（文中人物均为化名）