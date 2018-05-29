谎称分期买手机 2个月骗了18人

晨报记者黄慧青 通讯员张晓艳报道 日前，金山区检察院办理了一起诈骗案，2017年11月至2018年1月4日期间，王某某通过在闲鱼App 发布虚假的销售手机信息骗取被害人信任，在对方支付分期首付款、屏幕碎屏险等费用后，以提供虚假的交货地点或虚假快递单号的方式实施诈骗：短短2个月，共骗18人总计1.4万余元，其中，大部分受害人为学生族。

2017年12月25日上午，陈同学在学校上网时看到闲鱼App上有人在卖手机，卖家介绍里“可以分期付款”的描述吸引了他，于是就添加了卖家的微信，卖家很快发给陈同学一个二维码，让他扫描后填写申请资料。填写完毕之后没多久，卖家就表示分期审核成功了，让陈同学将500元的首付款通过微信转账过去，并承诺下午会发货。随后，陈同学的好友也通过分期付款的方式购买另一款4988元手机，首付1000元。第二天，卖家又联系陈同学，焦急地表示手机寄送中途被拦截，需要再支付400元保价费，陈同学没多想又将钱款转账了过去。当天晚上，卖家又表示快递丢了货，发800元后重新发货，陈同学又转账给对方。然而，他们始终没有收到心心念念的手机，微信上也无法联系上卖家，方知被骗。

2018年1月5日，民警将犯罪嫌疑人王某某传唤至派出所接受审查，到案后他对自己的犯罪事实供认不讳。目前，其已被以诈骗罪提起公诉。