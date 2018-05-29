车主高速上超车后一分钟内遭5次别车-车主称传视频上网意在让大家看看路怒者的行为　部分网友指其违反交通安全法

晨报记者 吴艺璇

28日，网友“摩羯Alex_大叔”在微博上发布一段行车记录仪拍下的视频（截至记者昨晚发稿时，视频已删除），称其昨晨在S1迎宾高速行驶时遭一辆黑色荣威别车，来回5次时长达一分多钟。

记者从浦东警方了解到，目前此案正在调查当中。

数次变换车道仍被别

记者随后联系到了该博主严先生，严先生表示，他当时正赶往浦东机场接机，时间比较仓促。“当时我前面有两辆车，正前方别克，右前方荣威，一前一后行驶。”严先生说，他判断好车距后，从右边借道超车，开到了位于右车道的荣威车前方。

记者从严先生上传的视频中看到，当时他们正行驶在一条四车道的左侧两根车道上。严先生完成超车后，原来在右车道的荣威车从左后方超车，荣威刹车灯亮起，严先生立即驶向左边车道，而荣威车紧随着后车也变道至左车道。3秒过后，严先生再次从左车道变至右车道，荣威车跟着变道行驶至严先生的车辆前方，刹车灯再次亮起。

两车保持车速大约行驶3秒后，严先生加速行驶欲从左侧超越前车，当其加速至与荣威车半个车位并排时，左侧车道前方有一辆行进中的车迫使严先生无法完成超车。最终，严先生减速向右连续变换两根车道，结束了两车的“纠缠”。

警方称事情在调查中

当天上午到公司后，严先生将这段视频上传至微博。“他这是个典型的路怒，这辆油电混合的车子提速很快，很危险，我传到微博上就想让大家看看路怒症的行为是怎么样的。”

然而微博发出后，却出现了两种声音。有人为严先生遭遇别车打抱不平，也有人指出，视频中严先生在躲避别车时多次变道，出现了“不按规定使用灯光”等违法行为。

“他一直在减速，我当时就想尽快摆脱，没有考虑太多。”严先生坦言，由于急着去机场接朋友，他也一时忽略了交通安全法。

记者昨日从浦东警方了解到，荣威车主已离沪，此事仍在调查当中。

［警方提醒］

鼓励通过上海交警App举报交通违法

“良好的交通秩序是靠每一个交通参与者维护的，如果遇到影响他人行驶的车辆，市民可以通过正规的途径进行举报。”浦东交警支队民警表示，市民可通过“上海交警App”对他人的交通违法行为进行举报。

据上海市交警总队统计，自2016年5月4日“交通违法行为视频举报”正式开通以来，至次年5月已累计收到各类交通违法视频线索7万余条。其中，市民通过行车记录仪拍摄举报的交通违法线索约5.8万余起。

警方去年公布的这组数据中，举报交通违法行为类型排名前三的是乱变道、逆向行驶和机动车违法占用非机动车道。其中，乱变道占比44.7%、逆向行驶占比8.6%、机动车违法占用非机动车道占比6.9%。

据悉，交警部门将继续完善视频举报的各项功能，未来还将探索使用自动读取手机时间、GPS定位、号牌自动识别等方式进一步完善视频举报各项功能。

警方表示，在公安部门开展交通大整治严格执法严格管理的同时，积极鼓励市民群众通过视频举报交通违法行为，公安机关都将认真核查每一起举报，查实一起，处罚一起，并及时回复视频提供者。

同时，警方希望广大市民群众继续支持“交通违法视频举报平台”，通过大家的共同努力，一起打击严重交通违法行为，共同保护市民群众生命安全。