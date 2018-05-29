上海开展酒驾醉驾毒驾夜查统一行动-有针对性地向重点区域、重点时段倾斜　采取设卡整治和“实兵+视频”巡查

晨报记者 吴艺璇

为进一步加大夏季及世界杯赛事期间酒驾、醉驾、毒驾整治力度，根据公安部交通管理局的统一部署，上海市公安局交通警察总队自5月25日起，将持续不定期组织全市交警开展酒驾醉驾毒驾夜查统一行动。

3天截查超1万辆次

据交警总队统计，在5月25日至5月27日的全市酒驾醉驾毒驾夜查统一行动中，公安交警部门共出动警力近千人次，拦截检查车辆1.02万余辆次，共查获酒驾46起、醉驾13起、毒驾2起。

5月26日21时28分许，沈海高速检查站执勤民警、辅警在对一辆皖C号牌的小型轿车进行检查时，发现该车驾人郑某以及车内乘客徐某、黄某神色慌张，民警随即对三名人员进行核查，发现该三人均有吸毒嫌疑，在随后的尿检中三人尿检均呈阳性，涉嫌吸毒，驾驶员涉嫌毒驾。在核查身份过程中，民警还发现驾驶人郑某系网上逃犯。目前，案件正在进一步审理中。

开展巡回式流动执法

据悉，此次酒驾醉驾毒驾夜查统一行动，全市交警部门将整治力量有针对性地向重点区域、重点时段倾斜，紧紧围绕辖区内餐饮、娱乐场所及周边道路，涉酒涉毒事故易发、多发点段，城郊结合部道路，县乡道路及农村喜庆民俗活动等场所周边道路，高架道路下匝道、下立交、跨线桥等重点区域、道路，分别设置整治点。

此次整治行动采取设卡整治和“实兵+视频”巡查相结合的形式，紧盯辖区重点整治区域，科学设置整治卡点，同时开展不间断、巡回式流动执法，策应互补固定整治岗位，切实提升查缉整治的针对性和实效性。

整治时，公安交警部门还将对不按规定使用灯光、转向灯、不在规定车道内行驶、随意变道、行车不稳、车速异常缓慢、长距离压线行驶或故意回避检查以及刻意回避民警问答的车辆、驾驶人进行重点拦截、检查。对于驾驶人存在精神恍惚、语无伦次、动作怪异等疑似吸毒情形，公安交警部门将按照“重嫌必检”原则，对酒驾醉驾嫌疑人员同步进行毒驾筛查。严格依法查处“酒后”、“醉酒后”驾驶机动车及毒驾行为。

公安交警部门表示，为了保障广大市民群众的交通出行安全，结合上海交通大整治，全市交警将始终坚持对酒驾醉驾毒驾等违法行为的严查严处态势，净化道路交通环境。