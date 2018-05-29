违规私人影院藏身居民楼-九成没有电影放映经营许可证，片源多无版权　黄浦区出台相关规定加强监管

晨报记者 何雅君

一间包厢、一块银幕，就能组成一个小型放映厅，可容纳十几人。顾客付费后，可根据个人喜好点播影片，下线很久的老片和海外电影的点播率最高。近年来，这种主打“私人定制”观影体验的点播式影院日渐兴盛，版权问题、扰民问题随之而来。

昨天，记者从黄浦区文化局获悉，该局在大调研中发现，私人影院九成没有电影放映经营许可证。黄浦区文化局联合工商、公安、消防、街道等召开专题研究会，各部门根据现有的法律法规提出解决办法，接下来黄浦区要让区内所有经营的私人影院都合规合法。

陌生人出入让居民忧心

“我家这幢楼里开了家私人影院，一天到晚有陌生人进出，大半夜还能听到很大的放电影的声音，烦死了，有关部门能不能管一管？”前段时间，黄浦区文化局在大调研中接到居民投诉，反映私人影院的扰民问题。

今年上半年，黄浦区文化局调研发现，全区存在十几家私人影院，其中6家位于打浦桥街道辖区内。这6家影院都藏身居民楼内，密集的人员出入让居民对小区安全产生隐忧。通宵经营期间，影片声、人声、脚步声等噪音更是吵得居民难以入眠。居民楼里禁止营业，即使是商住两用楼，也只能在商铺内开展经营活动。私人影院开在居民楼内，属于安全隐患突出的“居改非”违法经营行为，都要取缔。

九成没有电影放映许可证

为了对私人影院的隐患进行整治，黄浦区文化局会同其他相关部门逐家上门查访，却挖出了更多问题。一日，区文化市场行政执法大队派出工作人员，来到六合大厦内一家正在营业的私人影院暗访取证，发现该影院并没有电影放映经营许可证，且播放的片源均来自网络下载。影院的消防安全设施不到位，存在隐患。执法大队召集相关部门对该影院法人代表进行约谈，指出了多方面问题。在区文化局、区文化市场行政执法大队等相关部门的监管下，该场所的法人代表关闭了这家私人影院。

黄浦区文化局文化市场管理科刘国亮科长表示，这家私人影院存在的问题绝非个案。他们在大调研中发现，私人影院九成没有电影放映经营许可证，片源基本从网上下载，没有版权。大部分私人影院位于非经营性场所内，也达不到电影院的消防安全规定。工商注册证照内容五花八门，都是些水吧、咖啡厅、酒店、餐饮公司等与电影放映无关的名头。超过六成的私人影院还提供观影、桌游、VR游戏、棋牌、咖啡、KTV、网咖等“多元化服务”，集众多功能于一体。

私人影院实行备案制度

黄浦区文化局将区域内的私人影院纳入监管范围，联合工商、公安、消防、街道等召开专题研究会，各部门根据现有的法律法规提出解决办法。

今年3月，国家电影主管部门公布《点播影院、点播院线管理规定》，将私人影院统称为“点播影院”，并且明确点播影院必须加盟点播院线，即必须取得电影放映经营许可证。据此，黄浦区文化局编写了相关《实施办法》，要求该区所有私人影院一律实行备案制度，并提交营业执照、消防安全合格证明、公共场所卫生许可证等相关必备材料，从营业场所、放映授权、技术、选址、安全等层面设置行业门槛，明确私人影院除满足工商、消防等条件外，必须挂靠获得电影主管部门颁发的放映许可证的点播院线，且需播放合法授权的影片。每家私人影院进门处都要安装人脸识别摄像头，未成年人不得出入，影院内要设两条消防通道。经营自制食品还需办理卫生许可证和食品流通经营许可证。

目前，黄浦区文化局已对十余家私人影院进行整治，联系市场监管、城管等多部门联合执法，将开在居民楼里的私人影院全部取缔，对于不符合条件但仍在经营的进行查封。刘国亮说：“接下来还有七八家影院需要整治，要让黄浦所有经营的‘私人影院’都合规合法。”