上海今年开通常态援疆旅游专列

记者 李晓明

晨报讯 自去年8月上海开出首趟援疆旅游专列后，今年将开出更多的旅游专列。记者从市旅游局获悉，今年将开出7条旅游专列，方便市民游览西北。

去年8月，上海开出首趟援疆旅游专列，由上海出发，终点新疆喀什，全程17天。首趟援疆旅游专列开出后，受到市民的热烈欢迎。

今年，旅游专列的线路将更加丰富，运营也将常态化。据市旅游局援疆干部徐军介绍，今年的旅游专列线路目前已经开出了7条，每条线路有不同的班次。价格也比较亲民，基本在4000-7000元范围内，行程也差不多都在两周左右，专列途经的都是张掖、敦煌、中卫、吐鲁番等旅游胜地。

据介绍，上海市对口支援新疆喀什以来，高度重视旅游援疆工作。目前，上海市对口支援喀什四县已创建A级景区16家，支持建设农家乐100余家，实现旅游就业人数超过3万人，喀什旅游业正成为服务脱贫攻坚任务的新空间、新引擎。去年，上海赴喀什游客数已超过130万人次，占喀什地区疆外游客数超过30%。今年，上海市将积极助力喀什地区“中国国际丝路风情旅游目的地”建设，大力推进“引客进喀”、旅游促进就业、乡村旅游和新业态发展、“沪喀旅游业发展联盟”建设等工作，力争上海赴喀什游客数突破180万人次。