被扣两年无人领，单车遭拆解

大场镇：与企业几番交涉无果，为控制管理成本只能进行销毁

摩拜：被扣车辆损坏严重，且取车费用远超企业可承担的范畴

晨报记者 张 立

在宝山区大场镇南大路的一座废弃场地内，颜色各异的共享单车杂乱地堆成了一座座小山，其中，摩拜单车占据了绝对的数量。令记者感到惊讶的是，该场地内许多摩拜单车已被拆解，车轮、坐垫都被一一分离，部分被拆解的单车还被加工进行压缩。更有知情人士透露，部分单车被运送到嘉定区进行拆解。

对此，大场镇相关管理部门表示，拆解单车是因为在与企业进行几番交涉后，仍无人前来认领单车，因此在大量的管理成本之下，最终于今年5月开始选择拆车。

单车部件被压缩成大方块

昨天，记者在宝山区大场镇南大路的一处废弃场地内看到，摩拜、ofo小黄车、赳赳等单车杂乱地堆成了一座座小山，其中，摩拜单车的数量远远超过其他品牌的单车。工作人员表示，这些单车很早之前就被陆续送来这座废弃场地，随着时间慢慢推移，单车数量越来越多，但是始终无人前来管理。

记者在废弃场地的中央看到，一台类似零部件加工的大型机器正在工作，部分被拆解的单车部件在加工之后被压缩捆绑成一个大方块。据摩拜相关工作人员预估，被拆解的车辆大约有60辆。

有知情人士透露，在大场镇被扣的车辆部分还被运送到嘉定区进行拆解，同时还提供了一张摩拜单车被拆后工人私下处理的照片。为了证实这一消息，记者于昨日来到嘉定区，根据照片显示位置来到翔江路附近，但是，在照片同样的位置区域，已经不见被拆解的摩拜单车，只是附近的居民则表示，在这片区域的确有一些废品回收人员。

扣车两年也无人认领

此前，由于共享单车大量投放、无序乱停的问题，导致上海各区对这些乱停乱放的单车进行暂扣。

对于扣押共享单车一事，记者从宝山区大场镇相关管理部门了解到，从2016年开始，各个不同品牌的共享单车开始陆续在宝山区出现，但是这些单车在布局投放之前并未向有关部门进行报备，“也是在那段时间，我们不断会接到市民关于共享单车乱停乱放的投诉。”大场镇相关工作人员说道，按照流程，需要在接到投诉后立即进行处理，但是在通知各共享单车企业后，企业却迟迟不见动静，“我们甚至遇到过企业在接到政府通知后，一两个星期都没有反应”。

但是暂扣单车后，又为何要将这批共享单车进行拆解？为何被拆解的多数是摩拜单车？

对此，大场镇相关工作人员表示，废弃场地内的单车大多是从2016年开始被暂扣的，在这期间，有关部门曾通过各种途径通知单车企业前来取车，但是两年的时间里几乎没有单车企业前来认领，而这些单车之中，以摩拜单车的数量居多。“在扣留单车的这段时间，政府部门需要付出大量的管理成本，而企业又无人前来管理。”在这样的情况之下，大场镇从今年5月开始对这些单车进行销毁。

企业已报警处理单车被拆

记者查询去年出台的《上海市鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》（以下简称《指导意见》），其中提到，对于未停放在非机动车道路停放点，影响其他车辆和行人通行且行为人不在现场的，公安机关可以会同城管执法部门对现场予以清理，城管执法部门发现违规停放车辆应及时予以清理。

但是对于清理之后的共享单车到底应该如何处理？《指导意见》并未有进一步的明确说明。

另一方面，记者从摩拜相关工作人员处了解到，关于取回被暂扣车辆一事，摩拜方面一直在与大场镇政府积极沟通，希望找到妥善的解决办法，但是目前尚未与大场镇相关部门达成一致。对于久未取回的车辆，摩拜则表示，因被扣车辆损坏严重，同时，每辆车的取车费用远超企业可承担的范畴。

但是对于大量单车被拆解报废一事，摩拜则表示完全不知情，此外，对于单车企业而言，将近60辆的单车对企业来说也是巨大的损失，“真的是一件很痛心的事”。

摩拜表示，已经报警，在警方掌握更多事实后做进一步处理。

[新闻纵深]

单车变废铁企业还要付钱取回吗

大场镇在暂扣摩拜单车后，对单车进行拆解的行为到底是否合法？这引发业内人士的讨论。

有业内人士表示，政府可以对违规停放的车辆进行清理，但是同时应当兼顾保管的责任，共享单车属于公司财产，不应擅自进行拆解。

刘春雷律师事务所执行主任叶萍表示，共享单车如果是违规停放被扣，政府相关部门在给单车企业发出单车取回通知后，是否有对企业规定取回时间，如果单车公司在规定时间内没有作出回应，政府相关部门会将这些单车视为无主车，“在政府相关部门的告知书上，一般会有逾期将进行怎样处理的说明。”只有这样才是合法的通知程序。

记者了解到，像大场镇这样的共享单车“坟场”数量不在少数，根据记者此前回访的情况来看，制造局路、中兴路停车场的单车都在政府和企业进行良好沟通后被陆续取回，但是在管理过程中出现了这样一种僵局，政府一旦开始通过收车管理便会承担更多的管理成本，导致很多时候无法精细管理被扣的单车，单车被扣后往往被杂乱堆放，有些单车甚至因为无序堆放而变成一堆废铁。对企业而言，在取车过程中，往往需要承担一定的管理成本，支付一定的费用，但是变成了一堆废铁的单车并不具有价值。

有业内人士分析表示，对于这些废车，企业往往不愿支付这样一笔费用，但是不付费又无法取回单车，有关部门需要对收车一事作出一个期限要求，“在车辆被扣后多久，如果企业还没有进行取回，是否可以由扣押车辆的一方自主进行处理？”

企业倒闭后被扣单车该何去何从

此外，记者在沪上几处共享单车“坟场”还发现，除了摩拜、ofo小黄车之外，就在不久前宣布破产的小鸣单车也被弃置在这些单车小山之中，另一个问题也因此出现，对于已经倒闭的单车企业，又该如何处理这些被扣的单车？

早在2017年5月开始，小鸣单车就不再向上海市场投放共享单车，截至去年年底，小鸣单车相关负责人表示，已经正式退出上海市场，而遗留在上海的小鸣单车数量有将近5万辆，这5万辆单车中的一部分现在正“躺在”沪上几处共享单车“坟场”内，无人问津。

《指导意见》中说明，企业在退出运营前，应当向社会公示，退还用户押金及预付资金，并完成所有投放车辆回收等工作。但事实上，不少企业在退出运营之前并未做出相关处理，那么，对于已经倒闭的单车公司，政府到底应该如何处理被扣的车辆？目前，对于这一问题，《指导意见》也并未有更明确的说明。

对此，就在今年4月，上海市交通委主任谢峰参加“2018上海民生访谈”时曾表示，上海将加快研究制定《上海市互联网租赁自行车管理办法》，只要投入运营的企业，都将数据接入交通委，信息平台将向相关管理部门以及运营企业开放，共管共治。