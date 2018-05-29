上海OM参赛队，“脑子灵呃”-头脑奥林匹克决赛中国队获14座奖杯，其中上海队获9座奖杯

晨报记者 朱晓芳 实习生 梁 云

第39届世界头脑奥林匹克（OM）决赛落下帷幕。中国参赛队获得3金、7银、4铜，共14座奖杯。其中，上海队获得9座奖杯，包括2金、4银、3铜。

上海市实验学校、上海市大宁国际小学分别获得小车类“铁人三项之旅”和结构类“动物之家”项目小学组的冠军，上海市宝山区罗店中心校、上海市嘉定区南苑中学等分获各自项目的银奖，上海市世界外国语小学、上海中学国际部等分获各自项目的铜奖。

冠军离不开分工努力

上海市大宁国际小学参赛队的队长彭亦婷激动地说：“很高兴，我们团队代表中国、代表上海获得了‘动物之家’小学组的冠军！”

这次能取得“动物之家”小学组的冠军，离不开队员们的共同分工努力——队长彭奕婷，负责做比赛结构，承压杠铃片，带领大家做即兴题。男一号演员李昊卿，负责扮演主角埃及国王拉美西斯，他也是队伍里的开心果，表演小达人。女一号演员龙琬儿，和队长一起做承压的结构，会随着拉美西斯的B-box 及rap翩翩起舞，小小的个子演出了女神的威严感。扮演斯芬克斯的查子昂，他的服装是本次比赛的打分点之一。大队长吴苏曈和李龙廷担任最累的承压和运送杠铃片工作，平时训练都要运三十多片二十公斤。另外，还有幕后小英雄向晋希，所有背景板翻折，音效操控，以及最重要的往承压结构上安放食物都是他的工作。赛前热身他最辛苦，一个放食物的动作练了几十遍，只为了速度快一些能节省团队表演及承压的时间，这次在比赛中喂食时间更是从一分半缩短到三十几秒。

彭奕婷介绍：“我们这一次都超常发挥，比如放食的同学打破了自己的速度纪录，背景板作为本次故事情节变化的重要道具，也是最难操控的道具，很容易遇到突发困难。不过，这一切都被同学及时发现并从容解决。”

李 老师说：“节目的背景板材料不够，同学们纷纷从家里拿来了替代品。用扇子做翅膀，用农夫山泉大桶做狮身人面像的脸，用纸箱代表金字塔，用擦手绒布做斯芬克斯的毛发……”

大宁国际小学已连续3年获得冠军。徐晓唯校长介绍：“学校将OM纳入三年级普及型课程，让全体学生学习并体会OM精神，通过接触、体验OM的学习方式，逐渐认同并喜欢它。此举为学校OM梯队建设提供了很好的基础……正是因为这些日常的积累，帮助我们在世界舞台的竞赛中取得冠军。”

比赛前减员依然夺冠

取得小车类题目“铁人三项之旅”冠军的上海市实验学校团队，是首次参加OM大赛。这次赴美，团队的黄文良老师兼领队、教练、翻译三职，带领七名小学生参赛。

黄老师介绍，这次参赛最大的困难是，有两名孩子水土不服。开幕式过后，一个孩子发烧到39℃，一个上吐下泻、茶饭不思。七个人变成五个人，“影响到了我们原本对即兴题的应对安排。好在这五位同学发挥稳定，出色地完成了任务。”

另外一个孩子，在长期题比赛当天中午，摔了一跤，手腕、手肘、膝盖等多处擦伤。在简单的处理包扎之后，下午的表演中，她依然坚持完成了包括地上翻滚、爬行等动作。

一位小队员说:“OM使我明白了什么是一分耕耘一分收获。能够获得冠军，我们非常激动。”

获参赛资格后创新道具

上海市宝山区罗店中心校获得小车类题目“铁人三项之旅”的第二名。该校老师说：“自从参加铁人三项之旅项目后，学校马上成立了由各科老师和学生组成的课题组，凭着一辆原创的没有方向盘的小车和奇特的表演顺利通过区赛，进入上海市决赛，并获得全国第一的好成绩。”

获取美国参赛资格后，学校又多次进行头脑风暴，对所有道具进行修改创新。队员们除了完成必要的学习任务之外，还努力安装各类道具，积极进行即兴题训练。经过全体队员的努力，最终获得了世界第二名。

据悉，本届比赛5月23日开幕，来自世界14个国家和地区的近900支队伍参加了小车类“铁人三项之旅”、技术类“让表情包说话”、古典类“演绎经典的伪纪录片”、结构类“动物之家”、表演类“星际大本营”的比赛。在比赛过程中，参赛队展示各自的创新、团队精神及动脑、动手能力。