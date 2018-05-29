众生喧嚣中的慈善之困

子不语

（一）

5月27日，微博大V“作家陈岚”发长文道歉，“向所有在这场风波中受到伤害的人们”、“向凤雅的家人”、“以及曾为孩子一起伤心难过的人们”致歉。

几个月前，当杨美芹听说可以用网络平台为患有“双侧眼球内母细胞瘤”的女儿王凤雅筹款时，她不会料想到最终的结果会是这样：在女儿不治去世之后，他们一家却成为网上的众矢之的，不断有人通过手机、电话、微信、微博来诅咒她。

某自媒体发布的文章《王凤雅小朋友之死》在开头就直接写道：“2018年5月4日上午，王凤雅小朋友永远摆脱了罪恶的父母……”这篇文章曾传遍全网。

这几日，虽然随着事实逐步厘清、始作俑者道歉，网上的风向终于再次翻转，甚至有评论说，“永远正确的公益人士们，你们欠小凤雅一个道歉。”

但杨美芹一家却仍然难得安宁。收到类似“真是败类啊……你们家都是吃人血的杀人犯”这样的短信，仍是她每日的例行。

众生喧嚣中的慈善之困啊，在“善”的名义下，究竟是谁辜负了谁？

（二）

走到这样的结局，首先源于小凤雅的家人与爱心人士之间的巨大鸿沟。

对于杨美芹这样一个没有多少文化的农村妇女来说，当她走选择网络募捐时，一条鸿沟可能就已经产生了。“侠客岛”这样评述：对于慈善捐款的专款专用，忙于奔波的她或许根本无暇估计（原文如此），于是会出现买奶粉忘记索要发票的现象；对于凤雅的治疗，她选择“拔掉了管子”，可能仅仅因为“脸全白了，一直发烧。孩子就算死了，也不能挂着针死”……这种分歧导致小凤雅家人和志愿者之间的猜忌越来越大。

孩子家人开始指责大城市来的爱心人士，不顾孩子的死活“炒作”、“欺骗”；爱心人士怀疑身处底层的孩子家人，借助孩子的死活“诈骗”、“表演”。双方演绎出治疗过程中截然相反的版本。“谷雨实验室”这样记录双方的分歧：

北京就诊的经过，志愿者马婵娟还原的版本是：雅雅爷爷听说眼科医生建议化疗，立刻闹着要走。时值清明假期，肿瘤科专家多已放假，医生建议家属先去急诊检查，等节后专家会诊，再作决定。一行人又到急诊，开出不少检查和用药单据，还未来得及缴费，孩子爷爷仍坚决要走……最后她不甘放弃，联系到北京另一家大型三级儿童专科医院得知床位充足，可同多家医院共同研究治疗方案。更重要的信息是，以前有治疗效果较好的病例。她刚放下电话，一回头便看到雅雅一家坐上出租车，转眼就不见了。

雅雅家人讲述的版本里，这位穿着黄色马甲、自称是北京公益平台9958派来的志愿者（马婵娟），一进院门，便开始拍视频、拍照片，随后，又将视频、照片上传至微博。而到达医院后，又来了几位陌生的志愿者。杨美芹抱着女儿，坐在医院里哭泣，志愿者苗妈凑上来鼓励，“你哭，用力地哭，你不哭，我怎么向社会帮你筹款。哭痛点。”

（三）

小凤雅病逝后，原本事情可以告一段落，然而随着不相干的大V们的介入，事态相反开始升级。

微博大V“作家陈岚”用极其锋利的语言发出讨伐小凤雅家人的檄文：“我怀疑，这三天里，其父母极有可能希望摆脱麻烦（因为公众质疑越来越多），而已断绝孩子饮食，最终导致孩子衰竭，请警方积极介入，立刻封存孩子尸体！请查明死因，查清以肆涉嫌诈捐的款项！”诈捐的指控不够，甚至用谋杀的罪名来凑。尽管她冠以“我怀疑”之名，但在这片纷扰的网络上，不啻为为小凤雅的家人定罪。

风靡全网的《王凤雅小朋友之死》一文，更是直指杨美芹重男轻女，用筹来的女儿的救命钱，给儿子治兔唇。跟风的自媒体随即一拥而上，不经核实，便站在道德的制高点上，批评王家之恶。虽然嫣然天使基金随后证实，去年4月，杨美芹儿子已通过嫣然天使基金在该院进行免费手术，家属只需承担往返交通和住宿费用，文中指责不过是无端揣测的谣言。但这样的指责将杨美芹逼入网络暴力之中直至今日无法脱身。

据当地公安机关调查，杨美芹通过各种渠道为小凤雅一共募集到善款30000余元，这个数字，与后面指责她的文章，动辄数十万上百万的点击与转发，实在微不足道。

（四）

一个以慈善为名的开头，最后落到一个哗然的收场，在悼念小凤雅之外，我们不得不反思，无序的“善”，会不会反而成为“恶”的帮凶？

不提后来兴风作浪的自媒体与网络大V，一开始试图带小凤雅去北京看病的马婵娟等爱心人士，出发点应该是善的，但是无组织、不专业的善，最后的结果是让双方在巨大的认知差异面前不知所措。爱心人士总是希望自己的捐助能物尽其用，受助者却也希望自己的意愿能够得到尊重。在网络构筑的爱心人士与受助者原本就脆弱的、缺乏信任的关系下，要协调双方的诉求、设定双方都可以接受的方案，从而达成有效率的救助共识，这显然不是这些无组织、不专业的爱心人士，以及他们自发形成的爱心组织能够完成的任务。

许多人、也说过无数次，慈善是一件很专业的事情，不是靠一腔热血可以做成的。然而在很大程度依靠情绪而构筑的网络社会里，很少有人愿意记住这样的话，更遑论去究其原因——其实正是在这个人际关系日益复杂、信息传递无比驳杂的时代，光谋求各方信任这一点，就必须需要依靠专业、规范、能掌控各种复杂局面的组织机构来完成。

形成这样专业、规范的，能受人信任的机构，当然并非易事，需要社会长时间的积累，也需要相应的立法与监管环境。但如果不把这作为慈善发展的目标，监管依然缺位，爱心人士依然意气用事，募捐仍然靠煽情和比惨，慈善永远走不出当下众生喧嚣的困境。

不得不说一句，相比小凤雅的命运，她的兄弟确实在慈善中获益良多。当然，病情不同是一个因素，但在两个孩子身上看到的不同的慈善运作模式及其结果，确实能令我们感到，有序运行的慈善模式，即使只是一个规模不大、救助面偏窄的基金会，犹能令我们感受到有序之下的有效作为。