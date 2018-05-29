推动大数据产业创新发展——习近平总书记致中国国际大数据产业博览会的贺信引起热烈反响

5月26日，2018中国国际大数据产业博览会在贵阳隆重开幕。习近平总书记在贺信中关于发展大数据产业的重要指示引起各界热烈反响。贵州干部群众表示：将牢记嘱托，开拓奋进，牢牢把握大数据发展先发优势，努力实现全省经济后发赶超。

贵州省发改委主任陈少波说：“我们将牢记嘱托，开拓奋进，坚定不移把大数据战略行动向纵深推进，加快培育壮大数字经济，用大数据助推脱贫攻坚、同步小康和高质量发展。”

贵州省政府副秘书长、省大数据发展管理局局长马宁宇说，“我们将按照习近平总书记的重要指示要求，加强业界交流合作，推动贵州大数据产业创新发展，为共同创造更加美好便捷的智慧生活努力奋斗”。

“习近平总书记的重要指示，高瞻远瞩、视野宏阔，内涵丰富、催人奋进。”贵阳市委副书记、市长陈晏表示，一定牢记嘱托，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，抢抓大数据时代机遇，迎接大数据时代变革。

贵安新区是中国大数据（贵州）综合试验区的中心区域，贵安新区党工委副书记、管委会主任孙登峰表示，将深入学习领会贺信精神，把习近平总书记的关怀厚爱转化为加快发展的不竭动力，坚持“高端化、绿色化、集约化”发展。

“习近平总书记的贺信为我们实施网络强国战略，推动大数据发展提供了遵循，指明了努力方向。”参加数博会的国家网信办副主任杨小伟表示，党中央高度重视大数据的发展，信息资源日益成为重要生产要素和社会财富，掌控信息的能力成为国家软实力和竞争力的重要标志。要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,以信息流带动技术流、资金流、人才流，促进资源优化配置，促进要素生产率提升。

有同样感受的还有国家工业信息安全发展研究中心主任尹丽波，“听了总书记的贺信，我深感做好信息工作的重要性”。尹丽波告诉记者,国家工业信息安全发展研究中心从2016年开始征集遴选大数据优秀产品和应用解决方案案例,激发了利用大数据进行深度商业价值挖掘、强化与实体经济深入融合的意识。下一步将开展大数据优秀案例全国巡展,开展大数据政策宣传贯彻和问诊式服务，继续做好大数据案例理论研究，努力为推动我国大数据产业健康发展作出更多贡献。

小i机器人公司创始人、CEO朱频频告诉记者，“习近平总书记的贺信指明了产业在发展过程中面临的挑战”。他表示，中国经济发展正在实现新旧动能转换，大数据和人工智能都是基础性战略技术，要推动实体经济实现跨越式发展，必须将人工智能、大数据与传统产业融合，以创新技术为传统产业赋能，从传统行业的生产、流通、销售、服务各个环节入手提升效率，才能有效利用资源，真正把人从繁杂的劳动中解放出来，真正“造福世界各国人民”。

“听了习近平总书记的贺信，深受启发，备受鼓舞。”2018中国国际大数据产业博览会的开幕式后，工业和信息化部副部长陈肇雄激动地说，“近年来，中国大数据产业发展取得了显著成效，政策环境不断优化，多层次协同推进机制基本形成。海量数据快速增长,数据量年均增速超过50%”。

通用电气数字集团亚太区总裁、首席商务官王春文告诉记者：“习近平总书记的贺信给与会企业家及更多企业家非常大的鼓舞！”大家一致认为，总书记的贺信为大数据产业发展指明了前进方向，注入了强大动力。（经济日报-中国经济网记者 王新伟 吴秉泽，网站首页图：晨报微信制图）