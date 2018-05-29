威立雅将更关注与中国企业合作

5月28日，威立雅（Veolia）在北京召开主题为“同中国脉搏 共绿水青山”的媒体沟通会。集团总裁兼首席执行官安东尼·弗雷罗与参会人员共同探讨了未来20年全球资源环境即将面临的挑战、机遇和应对措施，同时宣布威立雅在华战略全新升级，将更关注和中国企业合作。

​中国人对环境挑战有信心

威立雅指出，能否延缓，尽早解决全球性的问题取决于每个国家、政府和个体当下的选择。“中国已经意识到了环境保护的重要性，‘不能以牺牲生态环境为代价换取经济一时的发展’已经成为中国各阶层的共识，” 弗雷罗生指出。

威立雅委托法国民调机构ELABE进行的名为“我们面临的资源挑战”的调查结果显示，中国受访者认为政府有决心和能力在全国范围内推行有效的政策及实施方案，以应对环境污染和能源短缺问题，并确保粮食的品质和充足供应。同时，89%的中国被调查者认为国家有足够的能力应对20年后所面临的环境和资源挑战，在28个国家中名列第一。

成立于1853年的威立雅已经成为资源优化管理领域的跨国领军企业，专注于废弃物管理，水务服务和能源管理三大领域，业务涵盖资源回收和保护，环境保护、循环经济和社会发展等方面，是全球最大的以环境服务为主业的大型集团。



环保合作带来三方效益

威立雅上世纪90年代初进入中国，为各大中城市、各级政府机构和工业企业提供水务、废弃物和能源管理领域的方案和服务，是最早进入中国市场的全球环保企业之一。目前，其在中国大陆和港台地区近40个城市运营和管理着超过80个项目，其中：天津危险废弃物综合处理中心（合佳一期）是中国首座集焚烧、物理化学处理，安全填埋和资源回收为一体的现代化危险废物处理处置中心；T•PARK源•区香港污泥处理厂是目前世界上最大的污泥焚烧设施之一.

近期，威立雅与陕西榆林一家专业生产多晶硅的企业达成合作，为其提供废水零排放设施的设计，建设及运营维护服务。威立雅通过预处理、膜过滤及蒸发和结晶三个步骤，处理后的水回用于生产，并帮助客户生产可销售再利用的高纯度氯化钠结晶盐，使该企业实现了污水零排放。

5月中，威立雅与山西水塔醋业股份有限公司签署协议，为其建设和运营生物质热电联产的设施并提供其生产所需的蒸汽，从而替代原有的燃煤锅炉，实现绿色能源的供应。该项目中，威立雅对在水塔醋业醋类产品制作过程中产生的副产品——醋糟进行回收并作为生物质燃料，使原有的废弃产品重新变为可用的资源。这也缓解了对日益稀缺的化石能源的需求和依赖，获得良好经济效益的同时，也收获了社会效益和环境效益。

威立雅集团业务遍布五大洲，拥有员工近16万9千名。威立雅环境（巴黎泛欧交易所：VIE）2017年合并收入达251.2亿欧元（301亿美元）。