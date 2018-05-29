跨界精英聚智昆山杜克大学 共话人工智能跨境竞争与合作

北京时间5月27日，2018杜克国际论坛在江苏昆山成功举办。论坛由昆山杜克大学、美国杜克大学富卡商学院主办，昆山市人民政府提供战略支持，以“人工智能：跨境竞争与合作驱动因素”为主题，汇聚了20多名中国、美国、欧洲等国家和地区的政策制定者、科学家、跨国企业高层、创业者和投资人齐聚昆山，共同分享他们关于人工智能未来发展趋势和影响力的独到洞察、思考和经验。

苏州市市长李亚平，昆山市委书记、市长杜小刚，副市长李晖，美国杜克大学校长文森特·普莱斯，中国工程院院士、昆山杜克大学校长刘经南，武汉大学常务副校长冯友梅，昆山杜克大学常务副校长丹尼斯·西蒙，中国投资有限责任公司原副总经理谢平，真格基金创始人徐小平等出席活动。

昆山杜克大学常务副校长丹尼斯·西蒙首先作欢迎致辞。他表示，跨境合作是驱动今天科技发展的重要力量，利用人工智能的技术来推动经济发展，提高人民的生活质量，是昆山杜克大学与在座行业领袖、跨界精英们的共同目标。

美国杜克大学（Duke University）校长文森特·普莱斯也在致辞中表达了对于本次论坛活动的期待。他说：“从2015年以后，杜克国际论坛吸引众多的来自全球的专家、学者来探讨现在全球迫切的问题。对人工智能的探讨，将使我们对新生技术的理解开启全新的视角，挖掘更多发展可能，促进全社会、全世界的进步。”昆山杜克大学校长、中国工程院院士、国家卫星定位系统工程技术研究中心主任刘经南，就人工智能竞争与合作概述发表演讲，他表示，以GPS为例，系统之间的数据跨界，多种定位导航技术间的融合，使GPS成为是“赋能的技术”，通过技术的跨界融合赋予各行业和技术升级。

在致辞环节，冯友梅对杜克国际论坛的举办给予了高度赞扬并表达了美好的祝愿，她讲到：“杜克国际论坛是一个很好的平台，为各方提供了交流合作的机会，让创新成为可能，让创新以更快的速度来实现，这也是美国杜克大学、武汉大学、以及昆山市政府合作办学的愿景。”

AI被喻为第四次工业革命，AI技术的不断渗透正在潜移默化的影响着社会经济、商业模型、产业升级乃至国际关系。面对AI机遇与挑战并存的局面，欧亚集团全球科技政策事务负责人Paul Triolo表示：“尽管中美有着非常紧密的合作关系，但来自美国的担忧不可忽视。过去一年里，AI已经被认为是敏感技术，涉及国家安全领域，它也将对AI深层次合作产生深远影响。”

与此同时，数十位科学家、企业家、投资人、创业者分别就AI领域相关政府政策、重点产业的转变、私人领域人工智能投资与创业、人工智能经济等话题发表精彩观点。

真格基金创始人徐小平在现场分享了对依图科技、yogorobot等AI创新企业的投资过程，认为对美好生活的热爱与向往是AI创业者最大的价值，也是投资创业最好的解决方案。博世底盘控制系统中国区总裁陈黎明就汽车自动驾驶分享了经验与观点。“从权威数据来看，人工智能在自动驾驶领域的前景非常广阔，带来的增值可能在千亿级水平。”但他也表示，人工智能在自动驾驶领域的应用面临着非常严峻的挑战：“人工智能算法计算量非常大，计算成本很高，当计算中的某个环节出现问题该如何追溯目前还没有解决方案，如何满足规级的安全要求，如何真正做到车辆上路不出问题，都将成为未来需要攻克的问题。”



庖丁科技首席科学家、中国科学院计算技术研究所智能信息处理重点实验室博士生导师罗平认为，在自然语义结构化处理方面最大的挑战是如何将背景知识和常识都全部纳入深度学习的系统中，让计算机理解文件的语意，目前还没有很好的技术能够实现，目前也是庖丁科技正在努力的方向，并积极在金融场景中落地应用。

此外，本次论坛还举行了中美（昆山）科创中心（筹）揭牌仪式。中美（昆山）科创中心是昆山市重点打造的以依托世界顶尖高校科教资源，以中美地方合作为特色的国际化科技创新园区。中心将以昆山杜克大学为“窗口”，引进以美国杜克大学为核心的全美科技创新资源，积极对接武汉大学等国内知名高校及大院大所，充分利用智谷（杜克）小镇的优质创新环境及昆山雄厚的产业基础，为具有世界一流大学背景的创新创业高峰人才及团队提供优越的创新创业平台，推动高校科技创新与区域经济社会发展的深度融合，加速推进名城名校融合发展，助力昆山、苏州和长三角地区的产业创新发展转型升级。未来中美（昆山）科创中心将争创国家级国际创新园，努力建设成为全省乃至全国中美地方合作的试验区、科技创新合作的示范区、人才汇聚发展的核心区、产业融合发展的先导区。

2018年是杜克国际论坛成功举办的第四年。自2015年起，杜克国际论坛分别聚焦跨境并购、中国与全球创新体系、绿色投资以及人工智能领域，在国际上获得了产学研界的高度赞赏。2018杜克国际论坛规模再升级，近300位来自中国、美国、欧洲、以色列等国家与地区的科学家、政策制定者、跨国企业高层、创业者和投资人等不同领域的精英人士出席活动 。