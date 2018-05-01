核心技术要不来买不来讨不来！习近平院士大会这些金句振聋发聩

人民日报

中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会28日上午开幕，习近平出席会议并发表重要讲话。

“中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术”“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”“不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了”……习近平的这些话语振聋发聩，一起来学习！

1. 中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。

2. 形势逼人，挑战逼人，使命逼人。我国广大科技工作者要把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，瞄准世界科技前沿，引领科技发展方向。

3. 我们必须清醒认识到，有的历史性交汇期可能产生同频共振，有的历史性交汇期也可能擦肩而过。

4. 实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。

5. 在关键领域、卡脖子的地方下大功夫，集合精锐力量，作出战略性安排，尽早取得突破。

6. 要以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口，敢于走前人没走过的路，努力实现关键核心技术自主可控，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

7. 自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。

8. 自主创新是开放环境下的创新，绝不能关起门来搞，而是要聚四海之气、借八方之力。

9. 科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。

10. 创新从来都是九死一生，但我们必须有“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”的豪情。

11. 创新决胜未来，改革关乎国运。科技领域是最需要不断改革的领域。

12. 要矢志不移自主创新，坚定创新信心，着力增强自主创新能力。只有自信的国家和民族，才能在通往未来的道路上行稳致远。

13. 硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。

14. 不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了。

15.正确评价科技创新成果的科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值，把人的创造性活动从不合理的经费管理、人才评价等体制中解放出来。

16. 我们的很多院士都具有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的深厚情怀，都是“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的民族英雄！

17. 要把满足人民对美好生活的向往作为科技创新的落脚点，把惠民、利民、富民、改善民生作为科技创新的重要方向。

18. 当科学家是无数中国孩子的梦想，我们要让科技工作成为富有吸引力的工作、成为孩子们尊崇向往的职业，给孩子们的梦想插上科技的翅膀，让未来祖国的科技天地群英荟萃，让未来科学的浩瀚星空群星闪耀。

来源：人民日报客户端，整理：张世悬、雷崔捷，综合：新华社稿件

本期编辑：胡洪江、石磊