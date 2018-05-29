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新华社北京５月２８日电 题：抢抓历史机遇 建设科技强国——一论学习贯彻习近平总书记在两院院士大会重要讲话

新华社评论员

科技兴则民族兴，科技强则国家强。越是接近中华民族伟大复兴的目标，越是需要建设世界科技强国。

“中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。”２８日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会隆重召开，这是党的十九大后我国科技界的一次盛会。习近平总书记在会上发表重要讲话，站在建设社会主义现代化强国的战略高度，把握世界科技革命发展大势，深刻总结党的十八大以来我国科技事业取得的辉煌成就和经验启示，直面当前科技领域面临的形势任务和突出问题，就推进新时代科技创新作出重要部署，为建设世界科技强国注入新的强大动力。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央观大势、谋全局，深化改革，全面发力，推动我国科技事业发生历史性变革、取得历史性成就。５年来，全社会研发投入年均增长１１％，科技进步贡献率由５２．２％提高到５７．５％，国家创新能力排名从２０１２年第２０位升至第１７位。一系列重大创新成果竞相涌现，一些前沿方向开始进入并行、领跑阶段，科技实力正处于从量的积累向质的飞跃、点的突破向系统能力提升的重要时期。取得这些成就，根本在于坚持党对科技事业的领导、坚持建设世界科技强国的奋斗目标、坚持走中国特色自主创新道路、坚持以深化改革激发创新活力、坚持创新驱动实质是人才驱动、坚持融入全球科技创新网络。这“六个坚持”，既是我们在实践中得来的宝贵经验，也是在新的实践中赢得优势、开创未来的根本保证。

纵观人类发展历史，创新始终是一个国家、一个民族发展的重要力量，也始终是推动人类社会进步的重要力量。进入２１世纪以来，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运和人民生活福祉。创新如同逆水行舟，不创新不行，创新慢了也不行，必须勇于识变、善于应变、主动求变，牢牢把握战略主动，紧紧抓住发展机遇。

必须清醒看到，当前我国科技领域仍然存在一些亟待解决的突出问题，特别是同党的十九大提出的新任务新要求相比，我国科技在视野格局、创新能力、资源配置、体制政策等方面存在诸多不适应的地方。只有坚持问题导向，下大气力解决我国基础科学研究短板突出，技术研发聚焦产业发展瓶颈和需求不够，科技成果转化能力不强，人才发展体制机制还不完善，科技管理体制还不能完全适应建设世界科技强国需要等问题，才能根本改变关键核心技术受制于人的局面，激活创新这个引领发展的第一动力，强化建设世界科技强国对建设社会主义现代化强国的战略支撑。

形势决定任务，认识决定行动。形势逼人，挑战逼人，使命逼人，关键在人。肩负起历史赋予的重任，勇做新时代科技创新的排头兵，广大科技工作者要把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署上来，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，瞄准世界科技前沿，引领科技发展方向，为实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。（网站首页图：新华社资料图片）

习近平：瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国