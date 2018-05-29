来源：新华网

新华社北京5月28日电 题：向着建设世界科技强国的伟大目标奋勇前进！——习近平总书记在两院院士大会上的重要讲话引起热烈反响之一

新华社记者

“中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。”

28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上发表的重要讲话，在广大科技工作者中引起热烈反响。

从“向科学进军”到“迎来创新的春天”，从“占有一席之地”到“成为具有重要影响力的科技大国”……中国创新的旋律越来越激越、昂扬。

习近平总书记的重要讲话是新时代建设世界科技强国的新的“动员令”。参加大会的两院院士和科技工作者表示，要认真学习领会习近平总书记的重要讲话精神，肩负起历史赋予的重任，勇做新时代科技创新的排头兵，努力建设世界科技强国。

5月28日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在北京人民大会堂隆重开幕。新华社记者 庞兴雷 摄

进入新时代：坚持走中国特色自主创新道路，中国科技创新实现了历史性、整体性、格局性重大变化

习近平总书记指出，实现建成社会主义现代化强国的伟大目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，我们必须具有强大的科技实力和创新能力。

这些年来，在党中央坚强领导下，在全国科技界和社会各界共同努力下，我国科技事业密集发力、加速跨越，实现了历史性、整体性、格局性重大变化，重大创新成果竞相涌现。

“中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，必须坚持党对科技事业的领导。”科技部部长王志刚表示，通过健全党对科技工作的领导体制，发挥党的领导政治优势，深化对创新发展规律、科技管理规律、人才成长规律的认识，抓重大、抓尖端、抓基础，为我国科技事业发展提供了坚强政治保证。

“坚持创新是第一动力，坚持抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来，必须坚持走中国特色自主创新道路。”中国工程院主席团名誉主席徐匡迪院士说。

中国科协主席万钢表示，习近平总书记特别强调了六个“坚持”、五个“着力”，分析了我国科技事业密集发力、加速跨越的关键支撑，我国对世界科技创新贡献率大幅提高，已成为全球创新版图中日益重要的一极。

“这些成就的取得离不开党对科技工作的全面领导和社会主义制度的优越性，离不开深化科技体制改革所释放的重大活力，也更离不开一代一代科技工作者的奋斗努力。加把劲，就会在科技创新的大赛场上取得主动，抢占未来经济、社会发展的先机。”中国工程院院长周济院士表示，我们必须坚持建设世界科技强国的奋斗目标，着力引领产业向中高端迈进。

中国科学院院长白春礼院士表示：“在中华民族从富起来到强起来的历史进程中，科技创新将承担前所未有、光荣艰巨的历史使命。”

5月28日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在北京人民大会堂隆重开幕。新华社记者 庞兴雷 摄

迎接新挑战：有的历史性交汇期可能产生同频共振，有的历史性交汇期也可能擦肩而过

现在，我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期，既面临着千载难逢的历史机遇，又面临着差距拉大的严峻挑战。

形势逼人，挑战逼人，使命逼人。

院士们表示，基础科学研究短板依然突出，重大原创性成果缺乏，科技成果转化能力不强，顶尖人才和团队比较缺乏，全社会鼓励创新、包容创新的机制和环境有待优化……我国科技领域仍然存在一些亟待解决的突出问题。

“有创新决心是一回事，能不能创新是另一回事。”白春礼说，习近平总书记在讲话中希望我国广大科技工作者要把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，勇做新时代科技创新的排头兵。

关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。

“只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”中国科协党组书记怀进鹏院士说，要以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口，敢于走前人没走过的路，努力实现关键核心技术自主可控。

建设世界科技强国，得有标志性科技成就。

“要在关键领域、卡脖子的地方下大功夫。”北斗导航系统副总设计师杨元喜院士说，我们要集合精锐力量，做出战略性安排，在重要科技领域成为领跑者，在新兴前沿交叉领域成为开拓者，创造更多竞争优势。

基础研究是整个科学体系的源头。

“要瞄准世界科技前沿，抓住大趋势，甘坐冷板凳，勇做栽树人。”中科院遥感与数字地球研究所郭华东院士说，加大应用基础研究力度，加快科研成果从样品到产品再到商品的转化。

工程科技是推动人类进步的发动机。

中国散裂中子源工程总指挥陈和生院士说，我们工程科技工作者既要有工匠精神，又要有团结精神，要围绕国家重大战略需求，加快自主创新成果转化应用，在前瞻性、战略性领域打好主动仗。

5月28日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在北京人民大会堂隆重开幕。新华社记者 庞兴雷 摄

着力新突破：科技体制改革要为科学家“松绑”

推进自主创新，最紧迫的是要破除体制机制障碍，最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能。王志刚表示，近年来，我们科技体制改革全面发力、多点突破、纵深发展，科技体制改革主体架构已经确立，重要领域和关键环节改革取得实质性突破。“改革既要向科技要规律，也要向科技要力量。”

“要通过改革，改变以静态评价结果给人才贴上‘永久牌’标签的做法，改变片面将论文、专利、资金数量作为人才评价标准的做法，不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了！”大会上，总书记的话语赢得全场热烈的掌声。

“这些话讲到了大家的心坎里。”中国科学院院士李林说，科技体制改革就要砍掉有碍创新的繁文缛节，让激励政策更活更有“利”。

“必须要让科技人员沉下心来，认真地做研究。”中国科学院院士周琪表示，科技体制改革还是要围绕人来改，怎么样能够让科技人员有积极性，即使是“苦行僧”一样的状态，也能讲到科技就兴奋。

习近平总书记明确要求全面深化科技体制改革，得到广大科技工作者热烈欢迎。

一些院士反映，与创新强国的目标相比，我国高水平创新人才仍显不足，特别是科技领军人才匮乏。人才评价制度不合理，唯论文、唯职称、唯学历的现象仍然严重，名目繁多的评审评价让科技工作者应接不暇。

“主要是国家创新体系整体效能还不强，科技创新资源分散、重复、低效的问题还没有从根本上得到解决。”王志刚表示，我们首先要把国家创新体系建设好。干什么、谁来干、怎样干的问题要先回答好。

习近平总书记明确强调，继续坚决推进，把人的创造性活动从不合理的经费管理、人才评价等体制中解放出来。

“要推动企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体，培育一批核心技术能力突出、集成创新能力强的创新型领军企业。”中国工程院院士李兆申说。

5月28日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在北京人民大会堂隆重开幕。新华社记者 庞兴雷 摄

迈向新征程：让天下英才聚神州、万类霜天竞自由

习近平总书记指出，世上一切事物中人是最可宝贵的，一切创新成果都是人做出来的。

硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。

“科技人才培育和成长有其规律，要大兴识才爱才敬才用才之风，为科技人才发展提供良好环境。”中国科学院院士孙家栋表示，在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才，聚天下英才而用之，让更多千里马竞相奔腾。

创新之道，唯在得人。得人之要，必广其途以储之。

习近平总书记强调，要创新人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献为导向的科技人才评价体系，形成并实施有利于科技人才潜心研究和创新的评价制度。

“总书记的讲话说到了科学家们的心里。要培植好人才成长的沃土，加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制，这就是为科学人才‘松绑’，让‘千里马’竞相奔腾。”中国科学院副院长张杰院士说。

一代人有一代人的奋斗，一个时代有一个时代的担当。

“习近平总书记讲话中强调要给孩子们的梦想插上科技的翅膀，这是对中国科学未来的殷殷期盼。”中国科学院院士刘明表示，当科学家是无数中国孩子的梦想，我们要让科技工作成为富有吸引力的工作，成为孩子们尊崇向往的职业，让未来科学的浩瀚星空群星闪耀！（记者陈芳、余晓洁、董瑞丰、白国龙、胡喆）

习近平：瞄准世界科技前沿引领科技发展方向 抢占先机迎难而上建设世界科技强国

习近平：在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话