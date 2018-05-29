习近平开启上合新时代

来源：央视网

央视网消息：继2012年北京峰会后，上海合作组织再次回到它的诞生地举办峰会。

《新闻联播》播报了28日外交部举行的中外媒体吹风会，据介绍，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将于6月9日至10日在山东省青岛市举行。中国国家主席习近平将主持会议并举行相关活动。

此次峰会时逢中国再次接任上合组织轮值主席国， 又是扩员后的首次峰会。增强凝聚力、提高行动力、扩大影响力是本次峰会的三大目标。

“上海精神”添新意 增强凝聚力

以互信、互利、平等、协商为核心的“上海精神”，是上合组织创立时的初心所在。

2018年4月23日，习近平集体会见上海合作组织成员国外长理事会会议外方代表团团长。来源：新华网

今年4月，习近平集体会见出席上合组织外长会的外方代表团团长时，再次强调要不忘初心，坚定弘扬“上海精神”，为新形势下上合组织发展指引方向。

十八大以来，习近平历次出席上海合作组织成员国元首理事会的讲话中，都一再强调了“上海精神”。

2013年9月，吉尔吉斯斯坦比什凯克，习近平发表《弘扬“上海精神”，促进共同发展》主题演讲，提出弘扬“上海精神”等“四点主张”。他表示，落实“上海精神”，不断增进成员国互信，在平等、协商、互谅互让的基础上开展互利合作，顺应和平与发展的时代潮流，符合各成员国人民利益和诉求。

2014年9月，上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上，习近平呼吁，坚持“上海精神”，践行共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，以集体之力、团结之力、合作之力，携手应对威胁挑战，共同推动上海合作组织得到更大发展。

2015年7月，俄罗斯乌法上合峰会，就推动上海合作组织实现新跨越，习近平提出坚持“上海精神”，打造本地区命运共同体的建议。

2016年6月，上合组织15周年峰会上，习近平强调，“上海精神”催生了强大凝聚力，激发了积极的合作意愿，是上海合作组织成功发展的重要思想基础和指导原则。弘扬“上海精神”，坚持本组织发展之本。

2017年6月9日，习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议并发表重要讲话。 来源：新华网

2017年6月，哈萨克斯坦阿斯塔纳上合峰会，习近平表示，“上海精神”产生的强大凝聚力是本组织发展的保证。我们要保持团结协作的良好传统，新老成员国密切融合，深化政治互信，加大相互支持，构建平等相待、守望相助、休戚与共、安危共担的命运共同体。

习近平多次对“上海精神”的阐释，指明了上合组织的发展方向，催生强大凝聚力，让“上海精神”在上合组织区域内更加深入人心、发扬光大，成为上合组织成员国打造命运共同体、共建和谐家园的精神纽带。

本次峰会将再次高举“上海精神”这一旗帜，增进成员之间的互信与团结，构建更加紧密的“上合命运共同体”。

深化合作增机遇 提高行动力

务实高效、互利共赢的合作是上合组织发展的动力源泉。

17年来，上海合作组织成员国政治互信和睦邻友好日益深化；维护了上海合作组织地区安全与稳定；形成了经济和人文领域多双边合作相互补充、相互促进的良好局面；在国际和地区问题上协调配合，发出了强有力的“上合声音”。

“一带一路”倡议以来，上合组织成就更加瞩目：

——发展经济：坚持互利共赢和共同发展，全面推进经贸、金融、能源、交通等各领域合作深入发展。

2017年7月27日，在江西省赣州市南康区赣州港，“赣州港至哈萨克斯坦”中欧班列等待发车。 来源：新华网

2016年，成员国国内生产总值总和超过15万亿美元；中国积极推动建立上合组织开发银行，成员国间的相互投资规模近900亿美元；中吉乌铁路、金属冶炼厂、水电厂、棉花加工厂、工业产业园区等一大批项目正在加紧推进，19.26公里的中亚第一长乌兹别克斯坦卡姆奇克隧道贯通；中哈亚欧跨境货运班列启动；中国与中亚国家间航班数量比十几年前增长了至少10倍。

——维护安全：面对国际和地区风云变幻，成员国彼此支持维护各自核心利益的努力，共同妥善应对域内外各种挑战，有力维护了地区安全稳定，打造了休戚与共、安危共担的命运共同体。

2016年9月19日，“和平使命—2016”上海合作组织联合反恐军事演习现场。 来源：新华网

开展卓有成效的打击“三股势力”合作，上合国家采取了众多措施联手“打击三股势力”、毒品及跨国有组织犯罪的合作机制，抓获数千名国际恐怖主义分子，成功遏制500多起恐怖袭击事件。

——扩大交往：奉行开放原则，努力拓展对外交往，朋友圈日益扩大。

2015年乌法峰会启动首次扩员进程，并吸收了新的观察员国和对话伙伴。上海合作组织成员国、观察员国领土总面积占全球陆地面积四分之一，人口接近世界一半，国际影响力进一步提升，成为人口最多、地域最广、潜力巨大的综合性区域组织，将在地区和国际事务中发挥更加积极的作用。

本次峰会将制定《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要，签署批准一系列涉及安全、经贸、环保和人文等领域的决议与合作文件，助力成员国参与“一带一路”建设，实现上合组织的全方位发展。

2018年5月7日，在青岛胶州湾国际物流园，龙门塔吊在往中亚班列上装载货物。来源：新华网

构建人类命运共同体 扩大影响力

维护本地区乃至世界的和平稳定，是上合组织义不容辞的国际责任。

当前，国际和地区形势深刻复杂变化，不稳定不确定因素增多。各国惟有同舟共济，才能妥善应对威胁和挑战。习近平曾表示，我们要本着对地区乃至世界和平、稳定、发展高度负责的态度，牢固树立同舟共济、荣辱与共的命运共同体、利益共同体意识，凝心聚力，精诚协作，全力推动上海合作组织朝着机制更加完善、合作更加全面、协调更加顺畅、对外更加开放的方向发展，为本地区人民造福。

一花独放不是春，百花齐放春满园。

针对国际问题，习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当，以“以天下为己任”的情怀，在“上海精神”的指引下，给出了中国方案：构建人类命运共同体，实现共赢共享。

上合组织成员国始终不忘初心，与时俱进，增进团结互信，深化各领域合作，为推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体贡献力量。

本次峰会将积极回应国际社会的期待，就重大国际和地区问题发出更响亮的上合声音，为区域合作和全球经济治理发挥更积极的上合作用。

相约6月，相聚青岛。上合组织8个成员国、4个观察员国、主席国客人的元首或政府首脑，以及相关国际组织的负责人即将齐聚一堂，共商发展大计，共襄合作盛举。

乘风破浪潮头立，扬帆启航正当时。青岛峰会必将进一步提升上合组织的国际影响力，成为上合组织发展的一个新起点。（文/余晓玲）