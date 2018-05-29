要闻|习近平发贺信的数博会你了解吗？

5月26日，2018中国国际大数据产业博览会在贵州省贵阳市开幕，国家主席习近平向会议致贺信。

习近平指出，当前，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异，给各国经济社会发展、国家管理、社会治理、人民生活带来重大而深远的影响。把握好大数据发展的重要机遇，促进大数据产业健康发展，处理好数据安全、网络空间治理等方面的挑战，需要各国加强交流互鉴、深化沟通合作。

习近平强调，中国高度重视大数据发展。我们秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略，助力中国经济从高速增长转向高质量发展。希望各位代表和嘉宾围绕“数化万物·智在融合”的博览会主题，深入交流，集思广益，共同推动大数据产业创新发展，共创智慧生活，造福世界各国人民，共同推动构建人类命运共同体。

这是第四届数博会，也是升格为国家级博览会后举办的第二届数博会。习近平总书记发来贺电足见国家对数博会的重视。

你知道数博会是什么吗？国家级博览会规格如何？代表国家最高数字水平的核心技术有何亮点？本文带你去了解！

数博会

中国国际大数据产业博览会（数博会），已连续成功举办了三届，现已成长为全球大数据发展的风向标和业界最具国际性、权威性的平台。

数博会从开始就定位为国际性、专业性展会，对标国际三大展会，德国CeBIT展、美国GSMA展、乌镇互联网大会。

中国的数博会为什么会选在贵州？贵州作为欠发达地区，在全国较早选择了发展大数据，2015年11月，省委十一届六次全会决定实施大扶贫、大数据两大战略行动。2017年的省第十二次党代会，提出实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动，大数据继续作为全省未来五年战略行动之一，把大数据放在推动全省经济社会发展战略的位置，贵州把大数据作为一场抢先机的突围战。

今年，数博会为了成本收益最大化，还玩出了新花样，举办“同期两会、一展、一赛及系列活动”。

“同期两会”即中国国际大数据产业博览会与中国电子商务创新发展峰会（以下简称电商峰会）同期举办，其中，数博会包含开（闭）幕式、8场高端对话、50余场专业论坛，电商峰会包含1场主论坛、8场分论坛、年度盛典以及CEO沙龙活动。

“一展”即中国国际大数据产业博览会专业展，展览面积达6万平方米，共设置了国际综合馆、数字应用馆、前沿技术馆、数字硬件馆、国际双创馆、数字体验馆及“一带一路”国际合作伙伴城市展区。

“一赛”即2018中国国际大数据融合创新·人工智能全球大赛。“系列活动”即在数博会期间以企业为主举办的各类活动、大数据发展成果观摩、“数博会之旅”、“数谷之夜”、系列成果发布展示等活动。

本届数博会看点

一、万众瞩目的5G技术。5G网络作为第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数十GB，5G的速度将是4G的10倍以上。本届数博会上，美国高通公司、中国联通、中国移动等将集中展示5G技术及应用。

据悉，最快于2020年启动商用服务的5G。届时，下载6GB的高清电影只需不到2秒钟，可大幅度提升用户体验，降低运营商建网的成本。

除了百姓日常体验网速更快之外，5G还将在无人驾驶、智慧医疗等尖端科技上大展身手。极端的速度可以让它即时处理无人驾驶汽车周边的各种突发情况，而1毫秒的时延也足以确保远程控制手术刀的精准操作。

二、精准扶贫大数据支撑平台。打通省直17家部门数据，同时，连接国家部委数据，实现数据“通”和“准”；“五证合一”实现了工商、质监、统计、社保等业务数据在线实时共享和业务协同；“数据铁笼”让权力在阳光下运行；省网上办事大厅提升为民办事水平；智慧法院云促进司法公平公正；云上贵州移动服务平台实现政务民生服务应用移动化，“进一个平台，办全省事务”。

三、"颜值爆表"的小i机器人了。今年的数博会，它不仅将再次亮相，还会带来25位"小伙伴"充当志愿者。可别小瞧了这些小家伙，它们不仅能听会说，还会思考。

届时，在数博会展馆、贵宾下榻酒店、机场、高铁站等地，你都有可能与它们来一场不期而遇的"邂逅"。在APP上轻轻点一点，就能完成消防检查工作，还能建立设施故障和火灾隐患处理档案，汇总消防活动产生的系列数据，准确完成设施故障预警、消防安全评估……

在今年的数博会上，当然也少不了"小蜜蜂"消防。这家来自北京的年轻创业公司，将携最新的智慧消防技术首次亮相数博会，探讨城市火灾安全大数据服务平台带来的全新模式。

未来

贵州发展大数据，为许多人才及年轻人提供了这样的选择。在大数据引领下，每年到贵州生活、工作的大学毕业生以上万人次增长。2016年，阿里巴巴发布的中国大学毕业生流入地排行，贵州排全国第7。腾讯每年发布全国城市年轻指数，2016年贵阳排全国第7，2017年居全国第二，2018年跃居第一。 “贵漂”成为时尚，且不断演变为“贵居”“贵定”。

对贵阳而言，数博会拓展了大渠道、引来了“金凤凰”，数博会释放了大红利，带来了大发展。

十九大报告中提到，“必须把发展经济的着力点放在实体经济上……推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。这对贵州是一个发展的契机，十九大后，针对大数据与实体经济深度融合方面，贵州有方案。

大数据给贵州带来了新的发展机会，大数据的融合发展也给整个产业带了生机。目前，贵州的大数据产业链条基本形成。大数据核心、关联、衍生三大业态蓬勃发展，同时初步形成大数据产业生态示范基地、大数据安全产业示范基地等16个产业集聚区。聚集了英特尔、微软、思爱普、富士康等一批世界500强企业，落地了中电科、阿里巴巴、华为、京东、科大讯飞等一批国内大数据领军企业，涌现了货车帮、朗玛信息、易鲸捷等一大批本地优强企业。

未来，贵州可期，中国大数据可期。