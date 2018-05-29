“上海”已升级，你的记忆需要Update！

上海集装箱运价指数已经成为整个航运市场的风向标、晴雨表；上海黄金交易所的“上海金”定价机制正在国际市场发挥作用；上海国际电影节、上海国际室内设计节、上海国际车展，一系列名节名展已经在各自领域崭露头角……这些成绩的背后都有一个共同的名字——上海服务。

服务功能是上海的核心功能，也是经济中心城市的使命所在。虽然上海的服务经济占比已经稳定在经济总量的70%左右，成为经济发展的第一支柱，但上海希望到2020年配置全球资源能力明显提升，“上海服务”成为国内外驰名的金字招牌和城市名片。

面向未来，为实现“上海服务”的好与优，上海将先行先试，率先推动国家扩大服务业开放重大政策落地；加快推进生产型服务业向高端化、专业化拓展，生活型服务业向精细化、高品质提升；努力创造服务行业的新特色，培育服务经济的新增长点，打造功能提升新样板。详细