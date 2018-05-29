“上海”已升级，你的记忆需要Update！

提到上海品牌，
你会想到什么？
永久、凤凰牌自行车，
红灯牌收音机、上海牌手表，
大白兔奶糖……
这些记忆里的品牌，
覆盖了普通人的衣食住行，
更陪伴了这座城市一同成长。
从现在起，
上海将打造“四大品牌”，
上海服务、上海制造、上海购物、上海文化，
把上海的特色勾勒得更加清晰。
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上海服务
上海集装箱运价指数，
已成航运市场的风向标；
“上海金”定价机制，
正在国际市场发挥作用……
成绩的背后——
上海服务。
未来上海服务，
更精细、精致、高品质，
更专业、高端，
走得出上海，能走向世界。
上海制造
中国首台万吨水压机，
中国第一套核电机组，
通过上海制造走向国际舞台。
大飞机、智能码头……
高端制造正发力崛起，
在市场上打出“上海牌”，
全球卓越制造基地从这里起航，
世界级新兴产业发展策源地之一，
若干世界级先进制造业集群，
世界级制造品牌汇聚地，
上海制造未来值得憧憬。
上海购物
要购物，到上海，
南京路、淮海路，
大悦城、田子坊……
想逛、想看、想shopping，
最新、最潮、最划算，
上海购物总能给人带来惊喜。
新消费引领，
商业地标重塑，
老字号重振，
消费品牌集聚……
未来，
上海购物，
没有最好，只有更好。
上海文化
红色文化、海派文化、江南文化，
各种文化相互激荡，
上海的独特气质。
文化活动将精彩纷呈，
文艺名家将群星璀璨，
文化地标将魅力绽放，
擦亮上海文化金字招牌……
上海集装箱运价指数已经成为整个航运市场的风向标、晴雨表；上海黄金交易所的“上海金”定价机制正在国际市场发挥作用；上海国际电影节、上海国际室内设计节、上海国际车展，一系列名节名展已经在各自领域崭露头角……这些成绩的背后都有一个共同的名字——上海服务。
服务功能是上海的核心功能，也是经济中心城市的使命所在。虽然上海的服务经济占比已经稳定在经济总量的70%左右，成为经济发展的第一支柱，但上海希望到2020年配置全球资源能力明显提升，“上海服务”成为国内外驰名的金字招牌和城市名片。
面向未来，为实现“上海服务”的好与优，上海将先行先试，率先推动国家扩大服务业开放重大政策落地；加快推进生产型服务业向高端化、专业化拓展，生活型服务业向精细化、高品质提升；努力创造服务行业的新特色，培育服务经济的新增长点，打造功能提升新样板。详细
在当代制造业技术和产业发展变革的大趋势下，“上海制造”正在被赋予新的使命和内涵，开启重塑形象的新征程。
去年5月31日，上海推出50项措施巩固提升实体经济能级。今年5月7日，上海又出台了《全力打响“上海制造”品牌加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划（2018-2020年）》。一脉相承的两个重要文件一个更多的是从产业政策、举措方面提出战略目标，另一个重在行动，通过10个专项行动扎扎实实加以推进“上海制造”品牌建设。
按照规划，上海将在2020年达成下列目标：初步建成世界级新兴产业发展策源地之一，掌握一批产业核心技术，战略性新兴产业制造业产值占全市制造业总产值比重达到三分之一左右；初步建成若干世界级先进制造业集群，推动长三角地区产业一体化发展，全力打造2个、培育4个世界级产业集群；初步建成世界级制造品牌汇聚地，打造一批名品、名企、名家、名园，彰显“上海制造”品牌美誉度。详细
上海是一座因商而兴的城市，发达的商业是这座城市的名片，上海是全国最大的消费城市和新零售的“试验田”和“竞技场”，也是国际零售商和国际知名品牌集聚度名列全球前茅的城市，消费已成为上海城市经济持续繁荣的“稳定器”和“压舱石”。
为了早日达成“要购物，到上海”的愿景，今年5月8日，上海发布《全力打响“上海购物”品牌加快国际消费城市建设三年行动计划（2018—2020年）》。《行动计划》制定了任务清单、责任清单，明确了路线图、时间表，组织动员全社会打响“上海购物”品牌的任务措施也将落实落地。
今年“上海购物”将主攻“三大中心任务”：加快集聚更多“最新最潮”的消费品牌。加快营造最优最好的购物环境。加快实现最高最划算的购物性价比。
在未来3年，上海将聚焦实施新消费引领、商业地标重塑、老字号重振、消费品牌集聚、消费名片擦亮、会商旅文体联动、消费总动员和消费环境优化等8个专项行动。详细
走进党的“一大”会址，进行一次精神洗礼；登上东方明珠塔，看一眼外滩风光；在上海国际电影节里，选一部叫好又叫座的电影；在亚洲第一大游戏展上，感受一下年轻人的欢颜笑语……这一切，都在彰显着上海文化的魅力。
文化品牌是一座城市的金字招牌、重要标志，承载着城市精神品格和理想追求，是增强城市文化软实力的重要依托。
上海是中国共产党的诞生地，红色文化是城市精神的底色。为打响红色文化品牌，上海已着手实施“党的诞生地发掘宣传工程”、理论研究传播品牌建设等两大专项行动，着力建设好、守护好中国共产党人的精神家园。
不久前，上海又拿出了《关于全力打响“上海文化”品牌 加快建成国际文化大都市三年行动计划》，上海市委书记李强表示：“要充分用好红色文化、海派文化、江南文化资源，激发上海文化的创新创造活力，加快建成更加开放包容、更具时代魅力的国际文化大都市。”
上海正紧紧围绕加快建成国际文化大都市这一战略目标，致力于提升城市文化软实力，努力把上海文化这一金字招牌擦得更亮。