【大家谈】干部轻装上阵有了“护身符”

干部是党的宝贵财富，必须既严格教育、严格管理、严格监督，又在政治上、思想上、工作上、生活上真诚关爱，鼓励干部干事创业、大胆作为。近日，中共中央办公厅印发了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》。（新华社5月20日电）

《意见》在对以往行之有效做法进行重申和规范的基础上，做出了很多新提炼、新概括，提出很多新理念、新精神，激励广大干部新时代新担当新作为。笔者认为，《意见》既从严管理监督干部，又本着鼓励干事创业、区别对待过错的原则，为敢闯敢拼的干部戴上“护身符”，吃下了“定心丸”，让实干苦干的干部放下包袱、轻装上阵，在开拓进取中践行了中国共产党员的初心。

让勤政作为的干部更有方向感，旗帜鲜明的树立导向。对于党员干部来说，在干事创业的过程中，或多或少难免会因为各种主客观原因而“马失前蹄”，是明知故犯、贪污腐败，违反党纪国法的有心之过，还是一心为民、敢于担当，狠抓基层改革的无心之失，却不能简单粗暴的“盖棺定论、一棍子打死”。《意见》的制定，既旗帜鲜明地树立重干实干的用人导向，对实干实效的干部大胆使用，对不担当不作为的干部依情节处置，让“有为者”敢为，为“担当者”担当，又坚持查处和容错相结合，对敢于探索、敢于创新、敢于担当的干部在工作中出现的一些失误给予宽容，绝不会让敢于担当的同志流汗又流泪，推动干事创业的同志轻装上阵。

让干事创业的干部更有安全感，措施明确的撑腰鼓劲。新时期面临新情况、新问题、新挑战，有的心系群众、夙夜在公的干部，却因干事创业过程中的一些“无心之失”被贴上了“问题干部、带病干部”的标签，几年的工作成果“一笔勾销”，个别干部抱着“不求有功，但求无过”的心态消极工作。《意见》明确提出建立健全容错纠错机制，严格落实了总书记关于“三个区分开来”的重要要求，宽容干部在工作中特别是在改革创新中的失误错误，坚持有错必纠、有过必改，对苗头性、倾向性问题早发现早纠正，对失误错误及时采取补救措施，帮助干部汲取教训、改进提高，让他们放下包袱、轻装上阵，让有为者有位，吃苦者吃香。引导党员干部争当改革的促进派、实干家，专心致志为党和人民干事创业、建功立业。

让实干苦干的干部更有公平感，满怀热情地关心关爱。当前，绝大多数政策都要从基层抓起、在基层落实，在脱贫攻坚、民生保障和产业发展中经常有干部产生“不 干活领导批评、干活容易踩线”的危机意识，有了“干多了多挨骂、少干了少挨骂、不干不挨骂”的逃避思想，难免会让部分实干苦干的干部心灰意冷，产生沉重的心理包袱。《意见》加大了对干部的关心力度，坚持严格管理和关心信任相统一，政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，增强干部的荣誉感、归属感、获得感。让想干事、能干事、干成事的干部有机会、有舞台让不担当不作为慢作为的干部无出路无平台，推动干部能上能下常态化。

《意见》就是为敢担当者担当，为能实干者负责，它彻底解除了党员干部的“后顾之忧”，激发了他们干事创业的内生动力，让广大党员干部真正的放下思想包袱、创新思维、开拓进取、奋发有为，撸起袖子加油干，为实现中华民族的伟大复兴、为广大人民的幸福生活努力奋斗。