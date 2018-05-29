习近平的这些举动，温暖着、激励着他们

央视新闻客户端 来源：央视新闻客户端 2018年05月29日 09:03A-A+

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5月28日上午，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会隆重开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。

在讲话中，习近平总书记对当下的形势作出了重要判断，提出“创新决胜未来，改革关乎国运”。他深刻阐述了科学技术的重要性，指出科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。（点击了解详情）

十八大以来，习近平亲自参加 这些“科技大会”

党的十八大以来，习近平把创新摆在国家发展全局的核心位置，高度重视科技创新，很多有关科技的大会，他都亲自参加。

2016年5月30日，全国科技创新大会、中国科学院第十八次院士大会和中国工程院第十三次院士大会、中国科学技术协会第九次全国代表大会在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表了题为《为建设世界科技强国而奋斗》的重要讲话。

2014年6月9日，中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会开幕，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表了重要讲话。

2014年6月3日，国家主席习近平出席2014年国际工程科技大会并发表题为《让工程科技造福人类、创造未来》的主旨演讲。

2013年到2018年，每年的国家科学技术奖励大会习近平都参加。

2018年1月8日，国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。习近平等党和国家领导人向获奖代表颁奖。

聚天下英才而用之，习近平礼敬 科技工作者

习近平在讲话中说，我们的很多院士都具有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的深厚情怀，都是“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的民族英雄！

他爱才、惜才，也善于培养人、用人。“聚天下英才而用之”，习近平曾经就深化人才发展体制机制改革作出重要指示，他是这么说的，也是这么做的。这些年来，习近平用很多温暖的举动，激励着广大科技工作者的心。

重视人才——“当了总书记后，我第一个来科技组”

“在党中央工作的前五年，我每年都去港澳组，当了总书记后，我第一个来科技组。”这是习近平在2013年参加全国两会科协、科技界委员联组会时的开场白，这句话既透着轻松、亲切，又明确表达了关切，瞬间就温暖了在场科技工作者的心——因为这代表着总书记对科技工作的无比重视和对科技工作者的殷切期望、巨大鼓励。

聆听、记录、思考，在一个半小时的委员发言时间里，习总书记全神贯注，一语未发，认真记录每个委员的发言。听完委员发言后，习近平就实施创新驱动发展战略、发挥科技创新的支撑引领作用谈了自己的看法，提出了具体要求。

△委员发言时，习近平一边听、一边认真记录。

参加会议的刘建说：“总书记充分吸纳了我们发言中提出来的意见和建议，并且要求有关部门进行充分研究和论证，他让我们感受到了国家对科学、技术发展以及人才培养的高度重视。”

爱才敬才——细微之处关爱老科学家

2015年1月9日，在2014年度国家科学技术奖励大会上，中科院院士、中国工程物理研究院高级科学顾问、中国“氢弹之父”于敏院士获最高科学技术奖。习近平弯下腰向坐在轮椅上的科学家颁发奖励证书，并同他热情握手，表示祝贺。习近平这一“礼遇”老一辈科学家的画面让人印象深刻。

正如习总书记所说，“两院院士是国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣。党和人民对广大院士寄予了殷切的期望。”“科技人才培育和成长有其规律，要大兴识才爱才敬才用才之风。”他不仅口言之，亦身行之。

2017年11月17日，习近平参加全国精神文明建设表彰大会，当看到93岁的中船重工719研究所名誉所长黄旭华站在代表们中间，习近平握住他的手，请他坐到自己身边。

这一帧定格的画面，暖心感人。如何重视科技工作者？总书记做了最好的言传身教。紧紧相握的手，热情赞美的话，表达的不仅是关心和尊重，更是发自内心的敬意。

情满太空——习近平与航天员的两次通话

“海鹏同志、陈冬同志，你们辛苦了。我代表党中央、国务院和中央军委，代表全国各族人民，向你们表示诚挚的问候！”2016年11月9日16时25分，习近平与工作在天宫二号空间站的航天员景海鹏、陈冬连线通话，向天宫二号空间站内的航天员送去祖国的问候。

△2016年11月9日，习近平来到中国载人航天工程指挥中心，同正在天宫二号执行任务的神舟十一号航天员景海鹏、陈冬亲切通话。

2013年6月11日，习近平亲自前往酒泉卫星发射中心现场观看神舟十号载人飞船发射，为三名航天员壮行。13天后，习近平又来到北京航天飞行控制中心，同正在天宫一号执行任务的三位航天员亲切通话。他在电话中问道：“你们现在总的情况怎么样？身体状况如何？工作进展如何？”用亲人般最真诚、最朴实的话语为航天员加油鼓劲。

△2013年6月24日，习近平来到北京航天飞行控制中心，同正在天宫一号内执行任务的神舟十号航天员聂海胜、张晓光、王亚平通话。​

两次天地通话，变换的是时空，不变的是总书记对航天事业的重视，不变的是总书记对航天员的关切。

殷殷牵挂——出访不忘身处海外的科技工作者

在外出访，习近平也时刻牵挂着科技工作者，不忘为他们送去祖国的问候。

2014年11月18日，正在澳大利亚访问的习近平到霍巴特港看望正在这里补给的“雪龙”号全体科考人员。

“主席一上船就和我们大家打招呼，下船时还不忘叮嘱大家注意身体。”来自上海第二军医大学第三附属医院的随船医生黄罡在慰问结束后，仍然久久沉浸在兴奋的回忆之中。

2016年5月30日，习近平在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上说：“科学技术是人类的伟大创造性活动。一切科技创新活动都是人做出来的。我国要建设世界科技强国，关键是要建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新人才队伍，激发各类人才创新活力和潜力。要极大调动和充分尊重广大科技人员的创造精神，激励他们争当创新的推动者和实践者，使谋划创新、推动创新、落实创新成为自觉行动。”一字一句，铿锵有力，温暖了科技人的心，更激励科技人才不断创新和进步。

△2017年5月5日，国产大飞机C919首飞成功。

党的十八大以来，在高度重视科技人才队伍建设、重视科技创新的背景下，我国创新型国家建设成果丰硕：从“天眼”探空、“蛟龙”下海、C919首飞、“嫦娥奔月”、“天河三号”原型机亮相……这些成功，凝结着我国无数科技人员的智慧与汗水，也包含着党和国家的深切关怀和殷切期望。