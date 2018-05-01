5月28日

中国科学院第十九次院士大会

中国工程院第十四次院士大会在北京开幕

习近平总书记指出：

“ 我们的很多院士都具有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的深厚情怀，都是“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的民族英雄！ ”

他们是谁？

他们有着怎样的情怀？

他们有哪些惊天动地的故事？

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我们的科技事业

从无到有、从弱到强

在民族复兴的伟大史诗中

闪耀着一代代科学家

用生命和智慧书写的光辉篇章

复旦大学生命科学学院教授 钟扬：

我坚信一个基因可以为一个国家带来希望。一粒种子可以造福万千苍生。

射电天文学家 南仁东：

FAST是沿袭了中华民族仰望上苍、观测斗转星移这样一个文化传统的一个延伸。

地球物理学家 黄大年：

我觉得（回国）对我来说很简单，因为简单的根源就是情结问题，就惦记着养育我成长的这片土地。

中国科学技术大学常务副校长 潘建伟：

我们中国人做科学是可以的。

中国科学院院士 魏奉思：

科学家应该要有梦想，梦都不敢做，你还能成什么大事呢？

中国科学院院士 薛其坤：

做科学研究就是需要这种严谨的科学态度，不能敷衍了事。

中国工程院院士 王泽山：

我们要走在前面，我们要占据制高点，以这样的精神，担当我们国家给予的使命，承担这个责任。

中国工程院院士 倪光南：

在习总书记为我们制定的路线的指引下，中国按照这个方向来做，我觉得我们应该可以很快地屹立于世界民族之林。

从“向科学进军”到“迎来创新的春天”

从“占有一席之地”到

“成为具有重要影响力的科技大国”

……

中国创新的旋律越来越激越、昂扬

总指导：刘思扬 束 为

总策划：郭 哲 姜 岩 陈 剑

策 划：王 挺 何晓彤

总编导：张宋红

制片人：刘袁媛 赵宁宁 王雨坤

编 辑：赵宁宁 刘袁媛 邓寒思

陈 舒 曾滟淋

动 画：刘思录

合 成：张振江

记 者：彭 江 别培辉 阎月巧

魏 蒙 白 斌 张 端

狄 春 潘 旭 朱 涵

李 涛

统 筹：毛薇薇 侯晓敏 徐 晶

监 制：张宋红 王 璐 李国荣

总监制：何晓彤

出品人：姜 岩