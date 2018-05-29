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央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平29日在人民大会堂会见英国约克公爵安德鲁王子。

习近平赞赏安德鲁王子和英国王室为增进中英友好作出的积极努力。习近平指出，我2015年对英国进行了成功的国事访问，开辟了中英关系“黄金时代”。当前国际形势发生很大变化，但中英关系“黄金时代”继续稳步向前发展。梅首相今年初成功访华，两国各领域合作保持良好发展势头。中方愿同英方继续密切高层互访，办好机制性对话，确保中英关系始终沿着正确轨道健康稳定向前发展。

习近平强调，为顺利实现“两个一百年”奋斗目标，中国将坚持走中国特色自主创新道路，实施创新驱动发展战略。中国将坚持扩大开放，加强创新领域国际合作。中英加强科技创新合作有利于实现互利双赢，为两国关系“黄金时代”注入更多新内涵。

5月29日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见英国约克公爵安德鲁王子。 （图片来源：新华社）

安德鲁感谢习近平会见，并转达了伊丽莎白二世女王对习近平主席的诚挚问候。习近平表示感谢，并请安德鲁转达对伊丽莎白二世女王的亲切问候。

安德鲁表示，习近平主席2015年对英国成功的国事访问，有力推进了英中两国广泛领域的合作。英国高度关注中国经济正由高速增长向高质量发展转变，我愿继续致力于加强两国科技、创新、产业等领域务实合作，增进两国人民相互了解，推动英中“黄金时代”取得更大发展。

杨洁篪、王毅等参加会见。

约克公爵安德鲁王子是应中国人民外交学会邀请，来华出席第二届以科技创新为内容的“龙门创将”中国区总决赛。