新华社北京5月29日电 题：培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人——全国各地高校深入学习贯彻习近平总书记在北京大学考察时的重要讲话精神

新华社记者胡浩、魏梦佳

5月2日，习近平总书记考察北京大学，出席师生座谈会并发表重要讲话时提出，培养社会主义建设者和接班人，是我们党的教育方针，是我国各级各类学校的共同使命。

连日来，全国各地高校深入学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，以此为重要契机和前进动力，明确问题、明确责任、明确措施，推进“双一流”建设更上层楼，致力于培养更多德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

以树人为核心，以立德为根本，坚持办学正确政治方向

“抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本，抓好坚持办学正确政治方向，建设高素质教师队伍，形成高水平人才培养体系等三项基础性工作。总书记的讲话为我们办好中国特色社会主义大学明确了任务要求和使命担当。”北京交通大学党委书记曹国永说。

以树人为核心，以立德为根本。北京大学完善《北京大学章程》、“双一流”建设实施方案，在主题教育、教学设计、创新创业、思政课改革等各项任务中落实立德树人的根本任务。

清华大学明确，要深化综合改革，加快推进“双一流”建设，深度参与创新驱动发展战略实施，承担起培养优秀人才、服务国家发展的重任。

中国政法大学梳理各项任务，制定专项实施方案，建立任务清单和责任清单，促进党建与思想政治工作等科学开展；山东大学等高校开展大调研，查找自身问题和不足，科学谋划培养社会主义建设者和接班人的方案举措。

兰州大学组织马克思主义学院修订教案、增加内容、更新案例，通过集体备课、教学观摩等形式，增强思想政治理论课的时效性；中央民族大学入党积极分子来到北大红楼参观学习，重温红色历史，传承革命精神；暨南大学在全校范围内形成了以“习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班”为主阵地、覆盖全校的新思想学习体系。

“习近平新时代中国特色社会主义思想是新时代中国共产党坚持和发展马克思主义的最新理论成果。”暨南大学党委书记林如鹏表示，希望通过研修班的集中培养，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，确保立德树人的正确政治方向。

以德立身、以德立学、以德施教，建设高素质教师队伍

人才培养，关键在教师。教师队伍素质直接决定着大学办学能力和水平。

“教育者要先受教育，才能更好担当起学生健康成长指导者和引路人的责任。习近平总书记的重要讲话对教师队伍建设提出殷切期望，我们要努力开拓新局面、迈上新台阶。”南开大学马克思主义学院教师肖光文说。

中国人民大学通过建立健全师德师风长效机制、完善教师荣誉体系，全面加强高素质教师队伍建设；南京医科大学进一步加强辅导员队伍建设，努力建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的辅导员队伍；东南大学将师德教育纳入2018年度教师培训和学习计划，开展“我在东南的成长”“名师面对面”等教师成长主题系列活动，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教，全心全意做好学生引路人。

“培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人这一核心命题，凸显了高校建设高素质教师队伍的极端重要性。”北京师范大学党委书记程建平说，作为培养未来教师的摇篮，北师大要落实立德树人根本任务，努力培养一批又一批新时代“四有”好老师。

扎根中国大地办大学，形成高水平人才培养体系

学生在大学里学什么、能学到什么、学得怎么样，同大学人才培养体系密切相关。形成更高水平的人才培养体系，必须扎根中国大地办大学。

中国矿业大学按照“强工、厚理、精文、拓医、育新”的思路，实施学科登峰、文科振兴、学科培育等计划，力争到本世纪中叶，建成能源资源特色的世界一流大学；重庆电子工程职业学院创新“双创”教育模式，将专业元素融入“双创”课程，引导师生勇当走在时代前列的奋进者、开拓者。

国势之强由于人，人材之成出于学。各地高校教职员工表示，要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，传承中国人民的伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神，培养社会主义建设者和接班人，办出中国特色世界一流大学。

“我们要始终不忘‘教书育人’的初心，教书于三尺讲台上，育人于大美山水林间，把精彩论文写在祖国的山河之间、森林溪畔，引导学生把爱国之情、强国之志、报国之行融入到党和国家事业发展之中。”北京林业大学教授赵秀海说。

“我们要积极构建一体化育人体系，让思想政治工作‘立起来、活起来、强起来’，切实做好民族团结教育。”中南财经政法大学辅导员木拉提·依不拉音木江说。

“我们要继续弘扬‘西迁精神’，贯彻落实创新驱动发展战略和‘一带一路’倡议，为民族复兴、国家富强和人民幸福作出新的更大贡献。”西安交通大学校长王树国说。