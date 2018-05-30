下调汽车进口关税影响几何-消费者获得更多实惠国内车企直面国际竞争

晨报记者 邬思蓓

近日，财政部宣布自2018年7月1日起下调汽车进口关税，这一举动标志着中国汽车产业开放进程进一步加快。但作为贸易壁垒的关税为何突然下调？消费者是否能从中得到真切的实惠？国内整车企业包括合资与中国车企会遭受何等冲击？带着这些问题，晨报记者为你简单分析一下。

进口车调价大比拼谁家才是真“厚道”

在5月22日财政部宣布进口关税下调具体幅度后，车企们纷纷在“第一时间”发布调价消息，也就是这几天，主流汽车品牌基本都拿出了“调价通知”，并且很多已经开始执行，而不是等到政策开始实行的7月1日，毕竟谁也不想错过这1个多月的销售时间。

捷豹和路虎的3款SVR高性能车型是目前调价幅度最大的，以捷豹F-TYPE SVR敞篷版为例，最新价格为162.80万元，调价前是202.08万元，降幅达到39.28万元，幅度更是超过19.7%！其他品牌调价幅度超过8%的车型还有：Jeep 大切诺基最大降幅超过8.6%，梅赛德斯-AMG C 63 S 降幅超过8.7%，而BMW 425i M运动套装的降幅更是超过14%。

合资品牌自主品牌也将调价短期受冲长远则利大于弊

更有意思的是关注逐级传导效应。所谓的逐级传导，我们可以简单的理解为：50万元以上市场基本属于进口；30-50万元基本属于国产豪华车；15-30万元基本属于普通合资车；15万元以下则已逐渐被中国品牌占据。所以合资豪华品牌价格下探2-4万元已经是板上钉钉，从而进一步对合资的15-30万元级市场形成压力，该市场也就顺应降价1-2万元，最后落到中国车型上，0.5-1万元的降价也是必然的事情。

长远来看，关税优劣势冲抵和正向刺激将促进中国品牌分化形成国际巨头。首先，虽然整车关税下调40%，但零部件关税也下调了40%，而2017 年进口汽车零部件总规模为370.5亿美元，按完税价计算，平均每辆车约使用进口零部件1万元人民币，而中国品牌通常会用到5000-8000元，这也能减少2000-3200元的成本，从而冲抵部分整车售价下降的压力。另外，关税下降将使中国车企逐渐直面国际竞争，增强内生动力来加大产品研发和质量建设，以20年的长远眼光来看，这种适当的刺激并非是坏事，反而能将少数中国领头羊催生形成国际巨头。

其实总结一下关税下调这个事核心意思就一个：消费者将越来越有机会买到更加价廉物美的车，而国内车企包括零部件企业们，真的要努力了，狼真的在来的路上了。