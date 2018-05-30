十年领跑国内A级车市-上汽大众全新一代朗逸闪耀上市再踏征途

5月25日，上汽大众大众品牌Lavida家族最新成员全新一代朗逸在杭州正式上市。新车提供1.4TSI 缸内直喷涡轮增压发动机和1.5L全新自然吸气发动机两种动力，搭配不同配置，共推出6款车型，售价区间11.59万元—16.29万元。

2008年，也是在杭州，Lavida 朗逸成功上市，开启了Lavida家族10年光辉篇章，目前已赢得了超过350万中国家庭的信赖，成为中国汽车市场十年来累计销量最高的轿车车型品牌；2018年，全新一代朗逸再度出发，吹响了进军A+级市场的号角。

全新一代朗逸是上汽大众基于大众集团最新平台打造的一款全新车型，定位于A+级汽车市场，融合了大众全球最新设计理念，并针对中国消费者对于高品质汽车生活的需求，在设计、尺寸、空间、科技、能效、安全等方面进行了全方位的升级，为消费者带来了更高品质的越级用车体验。

作为国内首款采用大众品牌最新一代设计语言的量产车型，全新一代朗逸完美融合了德系工业设计与新式中国美学，外观造型优雅大气。内饰方面，全新一代朗逸大气现代的风格同样让人眼前一亮。横向贯通式的中控台设计加强了视觉延展性，营造出整洁、优雅、充满安全感的宽敞空间。动力方面，全新一代朗逸提供1.5L和1.4TSI两款动力选择，在输出强劲动力的同时，还能满足消费者对得心应手操控体验的追求。

上市十年，Lavida朗逸凭借扎实硬朗的高端品质，已成为国内A 级车市的领军标杆。如今，作为Lavida家族最新成员，全新一代朗逸以焕新之姿站立于家族新十年征程的起点，将与现款朗逸共同征战国内主流中级车市场，助力广大中国消费者朝着理想生活，更进一步。

（焦坚英）