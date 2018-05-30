九城展全面升级为“九城上海艺术季”-首站邀您进入张爱玲母校钟楼

詹 皓

第七届全国九城艺术联展上海站今年全面升级为“九城上海艺术季”，更丰富的主题、更多样的展示、更豪华的阵容、更出彩的策划，为您带来不一样的艺术体验。“九城上海艺术季”首站定于6月12日至14日在长宁来福士广场上的百年建筑——张爱玲母校圣玛丽亚女中钟楼里举办。

强大背景催生

四大能级全面提升

全国九城艺术联展创始于2011年，是由上海新闻晨报及全国九大城市都市报主流媒体联手打造的全国性艺术品牌。运营8年来，九城展在全国范围内成功举办了60多场，展览作品总计达数万件，推广艺术家数千位，每次展览观众过万，目前交易总额过亿元。

2018年的九城展上海站将在全新的氛围中举办：上海正在努力打造“上海文化”品牌，全力用好、用足上海红色文化、海派文化、江南文化的丰富资源，大力促进文化产业发展，在“上海文创50条”中，明确提出要把上海建成世界重要的艺术品交易中心之一。

在此强大背景下，作为主流媒体主办的艺术品牌，今年九城展上海站将顺势而为，实现展厅面积、展出规模、名家效应、交易手段四大能级的全面提升。

“九城上海艺术季”

多个商圈接力上演

今年九城展上海站将首次实现多展场、多板块接力的全新展出模式，在上海多个商圈内接力登场，将艺术送到更广泛的人群中去，持续时间也将延长为一个季度，成为名副其实的“九城上海艺术季”。

艺术季首站将于6月12日至14日在长宁来福士广场的百年建筑圣玛丽亚女中钟楼举办。展品以“中国趣味·江南诗性”为主题，通过“海上山名家册页展”“怀袖清风名家扇画展”“开卷有益名家手卷展”以及九城展上海站长期坚持的“新生代·新水墨”学术板块，呈现沪上生机勃发的中青年水墨艺术群体的最新探索成果，以及具有江南文化特质的中国文人情怀，体现海派艺术矢志传承并勇于创新的进取之心。

展览还会延伸出钟楼，在钟楼外的广场草坪上，沪上毕业季的美院雕塑系学生们将展出他们的毕业作品，让你感受到艺术就在身边。

而展览所在地圣玛丽亚女中钟楼本身是百年文物建筑，也是海派女作家张爱玲的母校。“饱经风霜的古老钟楼，仍将兀立在金色的阳光中……”张爱玲曾在高中英文习作《心愿》中，如此描写母校的这座钟楼。今日，徜徉于百年建筑内外，感悟海派文化的包容与活力，在艺术的滋养中获取面向未来的人文情怀，这也是“九城上海艺术季”为广大艺术爱好者述说的一番内心独白。

展场面积名家规模

均实现大幅度增长

首站之后，“九城上海艺术季”将择址南京西路铜仁路口静安寺商圈的敬华艺术空间举办第二站，之后将在本市其他商圈次第展开。因此，今年九城展上海站的展出总面积将较往年有大幅度提升，预计将在往年约1500平方米的基础上实现翻倍。

除了展场面积翻倍，展览的规模和名家效应也将大幅度增长。“九城上海艺术季”将陆续推出“红色文化之旅”主题创作展，全情演绎深具实力的艺术名家在红色之光感召下的激情创作；“九城名家邀请展”将是九城展上海站有史以来阵容最为强大的一次，老一辈海派大家几乎悉数登场，他们将为海派新生代深情助阵；“新水墨·新生代”板块不断梳理、挖掘海派艺术的历史递进，解析当代新水墨艺术与海派艺术前辈大师的传承关系，并深度开掘“新水墨·新生代”独特的美学价值，为收藏的未来指明方向；本次“艺术季”还扩大品种规模，在水墨艺术占主流的同时，把展览范围扩大到油画、雕塑、陶瓷等品种，每个品种都以新鲜度和标识度为选择标准，追求少而精，为“艺术季”增加厚度、丰富体验。

“互联网+艺术”

激情拥抱九城展

艺术与互联网的拥抱是信息时代艺术圈的鲜明标志，本届九城展不但在线下多个展馆举行，同时还将有现象级新媒体周到上海客户端全程跟踪直播，通过互联网，把“艺术季”分享到所有人群，真正实现“互联网+艺术”。

九城展还将适时携手重量级互联网品牌，展开线上营销，并发酵成为互联网艺术品拍卖，将大大扩展“九城展”的社会影响力和交易能级。

九城展上海站坚持艺术原创的源头意识，大部分参展作品均为独家首展，通过交易展示平台这个文化码头的建设，扩大海派艺术的影响力，力求成为这座城市的一张有特色的文化名片。