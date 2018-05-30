《召树屯和喃婼娜》连环画手稿亮相龙美术馆-看程十发笔下的“孔雀公主”

晨报记者 詹 皓

龙美术馆（西岸馆）将于6月1日至8月1日推出“孔雀公主的故事——龙美术馆藏《召树屯和喃婼娜》连环画稿展”，并将于6月1日当天举办一系列亲子活动，为孩子们送去节日祝福。

连环画是以连续的绘画形式讲述一个完整的故事，具有画面生动、故事丰满、充满联想等特点，深受少年儿童的喜爱。龙美术馆藏体系中有大量珍贵的连环画稿，本次展出的《召树屯和喃婼娜》连环画手稿，共40幅，是国画大师程十发于1957年创作的水墨连环画，并于1961年、1965年两度由外文出版社出版，内容呈现了傣族民间故事《召树屯》。

《召树屯》 又称《孔雀公主》，是傣族民间叙事长诗，该诗叙述了板加王子召树屯出猎时与孔雀公主喃婼娜相遇、相爱并结为夫妻，婚后不久发生战争，召树屯出征后，喃婼娜被诬为不祥之物，她在临终前一舞飞返孔雀国。召树屯出征归来，历尽艰辛到达孔雀国，夫妻终于团圆。

故事在歌颂忠贞爱情的同时，也反映了傣族人民的生活与思想感情。该诗被改编为连环画，还被译成俄文等外文出版，同时还被改编为木偶戏、舞剧、电影等，堪称60年前的文学IP，成为一代人的共同记忆。

1957年，程十发随文化部组织的写生团来到云南德宏傣族景颇族自治州写生、创作，被当地的民族风情所感染，他将大量傣族服饰、器物、建筑、动物、风俗、山川，采用西画构图和国画水墨相结合的方式创作了《召树屯和喃婼娜》，作品一经发表，即让读者爱不释手。

程十发是海派画坛第三代领军人物，除了水墨画，他在连环画、年画、插画、插图等方面均有造诣，其连环画作品《孔乙己》曾荣获首届全国连环画绘画评奖二等奖，《召树屯和喃婼娜》是程十发第一件反映少数民族题材的作品，当时正处于创作高峰时期——1957年，程十发还荣获了全国青年美展一等奖。《召树屯和喃婼娜》原稿40幅曾于2005年出现在拍卖场上，以1100万元成交，创当时中国连环画拍卖最高纪录。

尉涧松展高温窑变艺术

晨报记者詹皓报道 由上海鉴余雅集主办、上海翰青雅集协办的《惊鸿雅观——旅日艺术家尉涧松高温窑变瓷艺展》即日起至6月30日在上海虹桥古玩城六楼鉴余雅集艺术会馆举办，共展出尉涧松高温窑变陶瓷艺术新作50余件。

尉涧松将中国传统文化以及留学东瀛的深造成果引入瓷器的艺术表现，从工匠的“术”，上升为有人文思想的“道”的层面。1984年，其陶瓷壁画《水乡晨韵》参加全国同行业陶瓷壁画展获得优秀作品奖。1988年旅居日本，2006年起赴江西景德镇研究高温窑变陶瓷艺术创作至今。2016年，尉涧松作品被比利时国家历史文化博物馆收藏，2017年作品被西班牙毕加索美术馆收藏。