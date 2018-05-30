骑士勇士连续第四年会师总决赛-联盟三十强，为何年年是他俩

见习记者 吴文俊

随着火箭主场遭遇惊天逆转，卫冕冠军勇士在西部决赛的抢七大战中胜出，晋级本赛季总决赛，而站在勇士对面的依然是他们的老对手，詹姆斯和他的克利夫兰骑士队。

这是NBA总决赛连续第四年迎来“骑勇大战”，在很多球迷看来，被这两支球队连年霸屏难免会有些审美疲劳，但究竟是什么原因让这两支豪强连续四年冲出东西半区，会师总决赛呢？

超级巨星成胜负手

要说整体实力，勇士依然是全联盟独一份的存在，而骑士由于本赛季的阵容变动，实力和磨合显然不能排在联盟顶尖，甚至在常规赛期间惨败多支同区对手。但到了季后赛，一个超级巨星决定比赛的能力，或许要远大于队伍整体能力，而骑士、勇士阵中拥有多个联盟顶尖的胜负手。

詹姆斯在系列赛中的发挥不必多言，整个东部决赛，他作为骑士的唯一依靠，场均出战41.1分钟，轰下33.6分，其中东决抢七他打满了全场，可以说将骑士队和克利夫兰人的期望扛在自己肩上。如果说詹姆斯的孤军奋战是无奈之举，那么勇士则幸福得让人羡慕，库里、杜兰特两位顶级巨星拥有无解的进攻，而汤普森的投射、格林的防守更让对手难以兼顾。

挑战者时运不济

东西部的两场决赛都鏖战至抢七大战，断言骑勇两队在东西部绝无敌手，显然对火箭、凯尔特人两军有所不公，但这两支球队出战抢七的最终阵容都并非球队最强战力，伤病、运气都没有眷顾他们。

西决第五场，保罗右腿筋拉伤，这直接导致他无缘西决系列赛的后两场；绿军则更不用多说，赛季初海沃德、赛季末欧文先后重伤报销，绿军残阵杀至东决已然足够伟大，但在詹姆斯的巨星发挥面前，年轻的绿军显得有些招架无力。

骑勇两队早早被立为东西部挑战者们赶超的目标，但在挑战者看到翻过高山的希望之时，运气似乎还是回到了这两支球队身边。

詹姆斯大战四巨头

东西决都已尘埃落定，勇士、骑士仅有两天时间来调整，即要踏上2017-2018赛季总决赛的征程。时间虽短，不过对于两队伤员尤其是骑士的乐福、勇士的伊戈达拉而言，已经足够让他们康复并且重回各自阵容。

骑士对詹姆斯的依赖势必还将继续，对于33岁的詹姆斯而言，体能会成为决定他发挥的关键因素。届时，詹姆斯还将面对比对阵绿军时更可怕的防守任务，在轮换防守杜兰特、伊戈达拉等锋线球员时，他需要来自队友们的帮助。

除此之外，三分将成为决定总决赛的关键因素，骑勇都是颇为依赖外线进攻的球队，但两队在本赛季季后赛的外线表现极不稳定。不仅要能投进三分，防守端也要尽可能限制对手的外线发挥，这是两队的共同“课题”。

总决赛首场比赛将在北京时间6月1日早上9点打响，由于勇士常规赛战绩要高于骑士，因此将先打两个主场比赛，系列赛赛制依然是2-2-1-1-1。

[总决赛赛程]

G1 6月1日早上9点 勇士主场

G2 6月4日早上8点 勇士主场

G3 6月7日早上9点 骑士主场

G4 6月9日早上9点 骑士主场

如有必要

G5 6月12日9点 勇士主场

G6 6月15日9点 骑士主场

G7 6月18日8点 勇士主场