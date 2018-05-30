宁德时代今打新 募资规模缩六成

晨报记者林劲榆报道 继富士康后，又一只独角兽宁德时代也要上市了。昨天凌晨，宁德时代发布了招股说明书，终于将发行价及募资额确定：发行价为25.14元/股，预计5月30日发行，拟发行不超过2.17亿股，募集资金54.62亿元，发行后总股本不超过21.72亿股。

宁德时代今日申购，申购代码300750，顶格申购需配深市市值65万元。从网上申购上限看，宁德时代上限为6.5万股，为2016年以来最大值。鉴于新股中签率与新股网上发行申购上限成正相关，宁德时代有望成为创业板中签率最高的新股。

不过，宁德时代此次IPO也有遗憾，募资规模缩水六成。昨天，宁德时代董事长曾毓群在路演活动中表示，除却此次IPO募集的54.6亿元全部用于“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”和“宁德时代动力及储能电池研发项目”之外，剩余87.35亿元的资金缺口还通过多种融资通道。