医药股“闪了一下腰”

晨报记者 韩益忠

昨日沪指大幅震荡，尾盘银行、保险等权重股快速拉升，似在护盘。但创业板冲高回落，特别是前期一直拒绝回调的医药股尾盘集体大幅跳水，令板块中多股跌停。最后沪市下跌14点，而创业板跌幅则达到1.29%。最强的医药板块补跌了，意味着大盘短线回落将告一段落。

医药股只是“闪腰”

昨日早盘仿制药、创新药指数开盘后一路震荡攀升，最后虽然是冲高回落，但从基本面判断：创新药领域的优先评审持续推进，纳入优先审评的药物审批周期为平均缩短1-2年，这有望大大加速新药的研发和上市进程，纳入优先审评是对企业的明显利好。对于仿制药，专业人士认为，高品质仿制药未来优势有望显著提升。通过一致性评价的品种，在定价、竞争格局上优势明显。若干省份已经在招标方案中对通过一致性评价的品种赋予了单独的质量层次，价格有望向原研药靠拢。医药股仍然是今年行情中最大的趋势确定股。

新零售指数拉升

昨日新零售指数小幅低开后强势拉升，业内人士指出，2018年，在行业持续回暖背景下，零售企业继续转型，通过依托互联网巨头或架构自有平台，整合线下线上资源，做到双向导流，实现收入增长。在转型的过程中，线下门店在新理念、新技术的赋能下实现模式与硬件的双双升级，呈现出更为多元的生态。

便利店是新零售企业的一种业态之一。据测算,2017年中国便利店相比于2016年销售额增长23%，总额超1900亿元。门店数量上升13%，达10.6万家，日均销售额上升10%，达到每店每日4936元。利润水平方面，毛利高于30%的门店占比有所增加，由2016年的13%上升至16%。

可重新进场寻觅战机

最近大盘连续低迷，但医药和食品饮料板块不但抗跌而且走势坚挺，这些板块的走强不是偶然的，结构性行情下，能够被持续看好的板块总是少数，消费行业因为具有业绩确定性强、高增长的特点，从而具备较强的配置价值，另外A股被纳入MSCI体系之后，市场结构有望重塑，资金对于消费品龙头股的持续配置或将促使其估值溢价得到提升，源于上述各理由，医药和食品饮料板块连续被追捧也就不足为奇了。

昨日医药股走势虎头蛇尾并不说明该板块已经失去持有价值，而是为了释放一下分时，让后续资金继续跟进来。这一板块的很多个股，只要回调到重要均线附近，就可重新进场寻觅战机。总之，存量博弈情况下的结构性行情，更加考验我们的选股能力和价值判断。