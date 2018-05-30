风雨

昨天，娇娇在好运营业部工作室里说，虽然纳入MSCI给市场带来很多想象空间，但自从公布了MSCI 成分股之后，大盘表现还是一步三回头，这是什么道理？

高智告诉她，市场还是有热点的：结构性行情的特点就是局部有牛票，我们寻找的是牛股，而不是炒作大盘，所以大盘走势在战略上要关注，但在战术上还是要更加重视对牛股的挖掘。在股指回落过程时，投资者应该坚守“低估值+行业龙头”的配置原则，近阶段要注重对消费升级主线中的医药生物、食品饮料股的关注。

“其实，在公布MSCI成分股前后，市场还是有很大变化的，只是我们缺乏发现。我在4月至5月之间反复强调过北向资金不断流入A股，但很多人不会细想这些北向资金进来是为什么？他们可能买一些什么股票？如果你仔细想过这个问题，那你对现在行情的波折就会有所理解，这很可能就是机构在调仓换股的必有现象。”高智说。除4月北向资金大举进入外，5月份以来北上资金累计净流入又达到408.09亿元，已刷新今年以来单月资金净流入的最高纪录。其中，沪股通流入228.73亿元，深股通流入179.36亿元。

“这么多资金进来，肯定有股票受益喽？”娇娇问。资金入场，再怎么悄悄的，也不可能一点动静没有。

“那当然。从每日前十大成交活跃股榜单来看，沪股通方面，5月份以来，有25只个股跻身该榜单，其中，20只个股实现沪股通资金净买入，而深股通方面，有27只个股跻身深股通每日前十大成交活跃股榜单，其中，21只个股实现深股通资金净买入，值得注意的是，上述41只月内实现北上资金净流入的活跃股中，有35只MSCI成分股备受北上资金的青睐，合计北上资金净买入达到194.38亿元。从二级市场表现看，有超过50只的MSCI成分股月内股价均呈现不同程度的上涨，其中，有37只个股月内股价表现跑赢同期大盘(沪指月内上涨1.92%)，而青岛啤酒、片仔癀、云南白药、白云山、恒瑞医药、浙江龙盛、同仁堂等个股月内累计涨幅都超过了15%至28%。”高智说。很多人抱怨现在可操作性差，其实细细一分析，还是有亮点的。

今日行情预测：收阳

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。